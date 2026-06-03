Un efectivo de la Comisaría 10° salvó la vida de una beba de un año y seis meses que había dejado de respirar tras sufrir un cuadro de convulsiones en su domicilio. El dramático episodio ocurrió a las 02:51 de la madrugada de este miércoles en el departamento 25 de Mayo.
25 de Mayo: un policía le salvó la vida a una beba con RCP
El efectivo de la Comisaría 10° auxilió a la menor tras sufrir convulsiones y dejar de respirar en su vivienda del barrio Santa Rosa. Fue trasladada de urgencia y se encuentra fuera de peligro.