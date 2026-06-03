25 de Mayo: un policía le salvó la vida a una beba con RCP

El personal policial acudió de urgencia a una vivienda del barrio Santa Rosa, ubicada en calle Antonio Torres entre Sarmiento y 9 de Julio, luego del llamado desesperado del padre de la menor. El hombre alertó a las autoridades que su hija presentaba convulsiones, la mirada fija y no respondía a ningún estímulo, aparentemente desencadenado por un cuadro febril.

Al llegar al lugar, el Cabo Primero Walter Gamboa constató que la niña se encontraba inconsciente y no respiraba. Ante la gravedad de la situación, el uniformado inició de inmediato las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), logrando que la pequeña reaccionara y recuperara el conocimiento.