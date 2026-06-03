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25 de Mayo: un policía le salvó la vida a una beba con RCP

El efectivo de la Comisaría 10° auxilió a la menor tras sufrir convulsiones y dejar de respirar en su vivienda del barrio Santa Rosa. Fue trasladada de urgencia y se encuentra fuera de peligro.

Un efectivo de la Comisaría 10° salvó la vida de una beba de un año y seis meses que había dejado de respirar tras sufrir un cuadro de convulsiones en su domicilio. El dramático episodio ocurrió a las 02:51 de la madrugada de este miércoles en el departamento 25 de Mayo.

El personal policial acudió de urgencia a una vivienda del barrio Santa Rosa, ubicada en calle Antonio Torres entre Sarmiento y 9 de Julio, luego del llamado desesperado del padre de la menor. El hombre alertó a las autoridades que su hija presentaba convulsiones, la mirada fija y no respondía a ningún estímulo, aparentemente desencadenado por un cuadro febril.

Al llegar al lugar, el Cabo Primero Walter Gamboa constató que la niña se encontraba inconsciente y no respiraba. Ante la gravedad de la situación, el uniformado inició de inmediato las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), logrando que la pequeña reaccionara y recuperara el conocimiento.

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Debido a la urgencia del caso, la menor fue trasladada rápidamente en el patrullero junto a su madre, de 33 años, hacia el Hospital Departamental de 25 de Mayo. En el centro de salud, el médico de guardia, Dr. Carlos Lucero, logró estabilizarla y confirmó que se encuentra fuera de peligro.

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