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Desesperación en plena calle: un policía reanimó a un bebé y evitó una tragedia

El cabo Sebastián Muñoz intervino cuando un padre pidió ayuda desesperadamente en Chimbas. El bebé estaba inconsciente por un aparente ahogamiento y reaccionó tras maniobras de RCP.

Este miércoles por la tarde, un efectivo de la Unidad Motorizada N°3 logró salvarle la vida a un bebé de apenas 1 año y 7 meses que se encontraba inconsciente tras sufrir un aparente episodio de ahogamiento.

El hecho ocurrió cerca de las 17:30 en la intersección de calles Benavídez y Bonduel, en Chimbas. Por la zona realizaba recorridas preventivas el cabo Sebastián Muñoz cuando fue interceptado por un hombre que llevaba en brazos a su hijo y pedía ayuda desesperadamente.

Según informaron fuentes policiales, el pequeño no reaccionaba y se encontraba inconsciente. Ante la gravedad de la situación, el efectivo actuó de inmediato y comenzó a practicar maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

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Fueron segundos de máxima tensión hasta que el menor finalmente reaccionó y recuperó la conciencia. Posteriormente se solicitó asistencia médica y una ambulancia llegó al lugar para evaluar al niño, confirmando que se encontraba fuera de peligro.

El episodio se convirtió en el segundo caso en pocos días en el que un efectivo policial logra salvar la vida de un menor mediante maniobras de reanimación.

El antecedente más reciente ocurrió durante la madrugada del miércoles en 25 de Mayo, cuando el cabo primero Walter Gamboa asistió a una beba de un año y seis meses que había sufrido convulsiones y había dejado de respirar. En aquella oportunidad, el efectivo también realizó maniobras de RCP que permitieron estabilizar a la pequeña antes de trasladarla de urgencia junto a su madre a un centro de salud.

Ambos hechos pusieron en valor la capacitación y la rápida respuesta de los efectivos ante situaciones críticas que, de no haber sido atendidas a tiempo, podrían haber terminado en tragedia.

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