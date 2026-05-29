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Cayó tras intentar escapar de la Policía: estaba armado y con objetos robados

El sospechoso quiso huir cuando los efectivos intentaron identificarlo. Tras reducirlo, descubrieron que llevaba objetos robados y un cargador de pistola con seis balas. Cerca del lugar encontraron un arma abandonada.

Lo que comenzó como una identificación de rutina terminó con un joven detenido, elementos robados recuperados y el hallazgo de un arma de fuego abandonada en plena vía pública.

El procedimiento se produjo en Capital, donde efectivos de Comisaría 2ª intentaron entrevistar a un joven de 23 años identificado como Aguada, domiciliado en el barrio Aramburu, en Rivadavia. Sin embargo, lejos de colaborar, el muchacho reaccionó de manera violenta apenas advirtió la presencia policial.

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Según informaron fuentes del caso, el sospechoso intentó escapar corriendo y, cuando fue alcanzado por los uniformados, se negó a mostrar lo que llevaba consigo. En medio del forcejeo, incluso golpeó a uno de los policías que participaban del operativo.Finalmente fue reducido y detenido.

Al revisar sus pertenencias, los efectivos encontraron una bolsa cargada con distintos objetos cuya procedencia no pudo justificar. Había camperas, pantalones, zapatillas, una planchita para el cabello, un secador de pelo, tarjetas y documentación.

Pero eso no fue todo. Entre los elementos también hallaron un cargador de pistola calibre 9 milímetros con seis cartuchos listos para ser utilizados.

A partir de las primeras averiguaciones y el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron establecer que los objetos habían sido robados poco antes. Con esos datos, la pesquisa avanzó rápidamente sobre la reconstrucción de los movimientos del sospechoso.

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Mientras realizaban un rastrillaje en la zona, los policías encontraron además una pistola marca Bersa abandonada en las inmediaciones, un hallazgo que ahora forma parte de la investigación para determinar si pertenece al detenido o si fue descartada durante la fuga.

La causa quedó en manos de la Fiscalía, que ordenó iniciar el procedimiento especial de flagrancia y avanzar con una investigación por robo agravado por escalamiento.

Ahora los pesquisas buscan establecer si el joven actuó solo y cuál es la relación entre el arma encontrada y los elementos sustraídos.

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