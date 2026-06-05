Niebla severa: la visibilidad es de apenas 100 metros en el arranque del viernes

Para el resto de este viernes, el pronóstico oficial anticipa una mejora gradual de la visibilidad a medida que avance la mañana. Se espera una tarde templada con una temperatura máxima que volverá a tocar los 18°C, bajo la influencia de vientos leves del sector Sur a 6 km/h. La salida del sol se concretó a las 08:27 y el atardecer está previsto para las 18:38. Debido a la densidad de la niebla, las autoridades locales solicitan máxima precaución en accesos y Rutas Nacionales 40 y 151.