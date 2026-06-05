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Niebla severa: la visibilidad es de apenas 100 metros en el arranque del viernes

El cielo se presenta "invisible" debido a la densidad del fenómeno. El Servicio Meteorológico Nacional registró un 98% de humedad y una sensación térmica de 9°C a primera hora.

El cierre de la semana laboral arranca con condiciones climáticas extremas para transitar en San Juan. Según los datos oficiales actualizados a las 06:00, la provincia registra un cuadro de niebla severa que redujo la visibilidad a un punto crítico de 0.1 kilómetros (100 metros), dejando el cielo completamente oculto. La temperatura se ubicó en 9.6°C (con una sensación térmica de 9.1°C), acompañada por una humedad casi al tope, alcanzando el 98%.

Para el resto de este viernes, el pronóstico oficial anticipa una mejora gradual de la visibilidad a medida que avance la mañana. Se espera una tarde templada con una temperatura máxima que volverá a tocar los 18°C, bajo la influencia de vientos leves del sector Sur a 6 km/h. La salida del sol se concretó a las 08:27 y el atardecer está previsto para las 18:38. Debido a la densidad de la niebla, las autoridades locales solicitan máxima precaución en accesos y Rutas Nacionales 40 y 151.

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