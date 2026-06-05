El cierre de la semana laboral arranca con condiciones climáticas extremas para transitar en San Juan. Según los datos oficiales actualizados a las 06:00, la provincia registra un cuadro de niebla severa que redujo la visibilidad a un punto crítico de 0.1 kilómetros (100 metros), dejando el cielo completamente oculto. La temperatura se ubicó en 9.6°C (con una sensación térmica de 9.1°C), acompañada por una humedad casi al tope, alcanzando el 98%.
San Juan 8 > San Juan > niebla
Niebla severa: la visibilidad es de apenas 100 metros en el arranque del viernes
El cielo se presenta "invisible" debido a la densidad del fenómeno. El Servicio Meteorológico Nacional registró un 98% de humedad y una sensación térmica de 9°C a primera hora.