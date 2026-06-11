La rápida reacción de una vecina fue clave para esclarecer un robo ocurrido en el departamento Pocito y terminar con el responsable tras las rejas. El hecho sucedió el pasado 30 de mayo, cuando un hombre ingresó a una vivienda tras escalar una reja de casi tres metros de altura y sustrajo diversas herramientas y elementos de trabajo.
Escaló una reja de tres metros para robar, pero una vecina lo vio: fue detenido
Un hombre fue condenado a seis meses de prisión efectiva tras ser sorprendido robando en una vivienda de Pocito. Una vecina observó toda la maniobra, alertó al propietario y permitió que recuperaran los elementos sustraídos.