Escaló una reja de tres metros para robar, pero una vecina lo vio: fue detenido

Durante la búsqueda, Ferrer logró localizar al sujeto a aproximadamente una cuadra de su casa. El hombre transportaba los mismos elementos que habían sido observados por la vecina, por lo que el damnificado intentó interceptarlo.

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Al verse descubierto, Videla emprendió la fuga y arrojó los objetos que llevaba consigo en las inmediaciones del Barrio UTA. Gracias a esa maniobra, el propietario pudo recuperar los elementos sustraídos.

Sin embargo, la huida no prosperó. Con ayuda de un amigo, Ferrer logró reducir al sospechoso y retenerlo hasta la llegada de la Policía.

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Entre los elementos recuperados se encontraban una máquina soldadora marca Salkor, cables de alimentación, pinzas portaelectrodos, una caja de herramientas, un inflador portátil, cables pasacorriente, una linga y diversas herramientas de uso cotidiano.

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Tras la intervención policial y las directivas impartidas por la Fiscalía de turno, se inició el procedimiento especial de Flagrancia. Finalmente, mediante un acuerdo de juicio abreviado, la Justicia condenó a Sergio Daniel Videla por el delito de hurto simple a seis meses de prisión efectiva, además de declarar su reincidencia y disponer la continuidad de su prisión preventiva.