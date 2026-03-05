Paritaria docente: el Gobierno ofreció una suba por encima de la inflación

Marzo: Incremento del 5% en el valor índice (base diciembre 2025), sumado a una suba de 6 puntos en el código A01 y 4 puntos en el código E60 .

Mayo: Un incremento adicional de 2 puntos en el código A01 del nomenclador docente.

Junio: Un nuevo aumento del 5% en el valor índice (sobre la base de marzo) y la activación de una cláusula de revisión para evaluar el impacto frente a la inflación acumulada.

Pese a estos números, los representantes de UDAP, UDA y AMET rechazaron el ofrecimiento, manteniendo la negociación abierta en busca de mayores beneficios para el sector.

Antecedentes del primer semestre

Desde el Ejecutivo recordaron que la política salarial de este año ya incluyó medidas previas para sostener el poder adquisitivo:

Enero: Bono de $120.000 y 4 puntos en el básico (A01).

Febrero: Incremento del ítem Escolaridad a $100.000 y el pago de $128.801 por equipamiento docente.

Ante la falta de acuerdo en esta última audiencia, el Gobierno convocó a los gremios para retomar las negociaciones el próximo martes 10 de marzo a las 14:00 horas, con el objetivo de destrabar el conflicto y dar previsibilidad al ciclo lectivo.