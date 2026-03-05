Este miércoles 4 de marzo se llevó a cabo la quinta sesión de la negociación paritaria docente 2026. Durante el encuentro, el Gobierno de San Juan puso sobre la mesa una nueva propuesta salarial que, según fuentes oficiales, supera los índices inflacionarios proyectados para el primer semestre y garantiza una instancia de monitoreo a mitad de año.
Paritaria docente: el Gobierno ofreció una suba por encima de la inflación
En la quinta reunión paritaria, la provincia presentó una oferta que incluye incrementos al valor índice y códigos del nomenclador para marzo, mayo y junio.