El dólar blue bajó $20 en San Juan y quedó por encima del oficial

En paralelo, en la City porteña el dólar blue también mostró una leve caída. Según los registros de la jornada, la moneda estadounidense tuvo una merma cercana al 1,10%, ubicándose en $1.400 para la venta y $1.380 para la compra.

Mientras el mercado paralelo mostraba una baja, el dólar oficial que comercializa el Banco Nación tuvo un comportamiento opuesto. La divisa presentó una suba del 0,40%, cerrando en $1.425 para la venta y $1.375 para la compra.