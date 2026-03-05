Luego de mantenerse estable durante cuatro jornadas consecutivas, el precio del dólar blue experimentó una baja en el mercado paralelo de San Juan. La divisa norteamericana retrocedió $20 y cerró la jornada en $1.440 para la venta y $1.340 para la compra, marcando un cambio en la tendencia que venía mostrando durante los últimos días.
El dólar blue bajó $20 en San Juan y quedó por encima del oficial
