"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > dólar blue

El dólar blue bajó $20 en San Juan y quedó por encima del oficial

Tras permanecer cuatro jornadas sin variaciones, el dólar blue registró una baja de $20 en San Juan. La divisa se vendió a $1.440 en el mercado paralelo, mientras el dólar oficial mostró una leve suba.

Luego de mantenerse estable durante cuatro jornadas consecutivas, el precio del dólar blue experimentó una baja en el mercado paralelo de San Juan. La divisa norteamericana retrocedió $20 y cerró la jornada en $1.440 para la venta y $1.340 para la compra, marcando un cambio en la tendencia que venía mostrando durante los últimos días.

En paralelo, en la City porteña el dólar blue también mostró una leve caída. Según los registros de la jornada, la moneda estadounidense tuvo una merma cercana al 1,10%, ubicándose en $1.400 para la venta y $1.380 para la compra.

Mientras el mercado paralelo mostraba una baja, el dólar oficial que comercializa el Banco Nación tuvo un comportamiento opuesto. La divisa presentó una suba del 0,40%, cerrando en $1.425 para la venta y $1.375 para la compra.

Te puede interesar...

Por su parte, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior o en plataformas internacionales, se ubicó en $1.852,50 para la venta, manteniéndose como la cotización más elevada dentro del esquema cambiario.

Temas

Te puede interesar