Con globos y cartel esperan al ganador de $780 millones en 9 de Julio

El comerciante explicó que los apostadores habituales del local suelen ser vecinos trabajadores del departamento, entre ellos jubilados y trabajadores de viña, que buscan en el juego una oportunidad de mejorar su situación económica.

De acuerdo con su experiencia, todo indica que la jugada ganadora no habría sido una combinación fija que se repite cada semana, sino una apuesta elegida al azar o incluso generada automáticamente por la máquina.

También contó que muchos clientes realizan sus jugadas a distancia, enviando los números por WhatsApp y abonando con billeteras virtuales, por lo que no descarta que el ganador se comunique por esa vía antes de acercarse personalmente.

Los números que cambiaron la vida del ganador

El premio se obtuvo en la modalidad La Segunda del Quini 6, donde una sola persona logró acertar los seis números y quedarse con el pozo completo.

image

La combinación ganadora fue: 13 – 11 – 15 – 19 – 12 – 25

La boleta fue jugada en la agencia 000342, ubicada en Diagonal Sarmiento 29, en el departamento 9 de Julio.

Para cobrar el premio, el ganador deberá iniciar los trámites correspondientes ante la Caja de Acción Social de San Juan, mientras que el pago del pozo lo realiza la Lotería de Santa Fe, organismo que administra el tradicional juego de azar.

El premio total asciende a $780 millones, aunque el monto final que recibirá el ganador será menor debido a las deducciones impositivas.

Según explicó el agenciero, el descuento por impuestos ronda entre el 27% y el 28% del total. A su vez, la agencia que vendió la boleta recibirá el 1% del premio, lo que representa cerca de $5 millones.

Un antecedente de suerte en la misma agencia

No es la primera vez que este local de 9 de Julio vende una jugada ganadora importante. En 2022, la agencia también entregó un premio destacado del Quini 6 en la modalidad Siempre Sale, en aquella oportunidad por $15 millones.

Ahora, con el nuevo golpe de suerte, el clima en el barrio es de festejo y expectativa. Vecinos se acercaron al local para celebrar y muchos ya se animan a probar fortuna con nuevas apuestas.