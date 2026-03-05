Federales acusados de robo millonario a un camionero, irán a juicio

El planteo pretendía cerrar la causa penal mediante una compensación, aunque no se informaron públicamente las cifras ofrecidas. Sin embargo, la iniciativa no fue considerada suficiente para reparar el perjuicio denunciado.

La propuesta tampoco contó con el aval del Ministerio Público Fiscal, que ya se había manifestado en contra de esta salida alternativa durante la etapa previa del proceso. Tras analizar los argumentos de las partes, el tribunal resolvió rechazar el acuerdo y mantener el camino hacia el juicio.

El caso: un control en Vallecito y una denuncia millonaria

La investigación se originó a partir de un hecho ocurrido en la zona de Vallecito, en el departamento Caucete. Según la acusación, un camionero fue interceptado durante un control vehicular realizado por efectivos de la Policía Federal.

De acuerdo con la denuncia, en el marco de ese procedimiento los uniformados se habrían quedado con $20 millones que transportaba el conductor. Por este episodio llegaron a juicio cuatro integrantes de la fuerza: un oficial subinspector, un sargento y dos cabos, quienes están acusados de cometer un delito contra el patrimonio del transportista.

Con la decisión del tribunal de rechazar el acuerdo, la causa continuará su curso hacia la instancia de debate oral. El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 9 de marzo, fecha fijada para el inicio del juicio oral y público contra los cuatro policías federales.

En esa etapa se presentarán las pruebas, declararán testigos y las partes expondrán sus argumentos para que la Justicia determine si los acusados tuvieron responsabilidad en el hecho denunciado.