Una caminata terminó en tragedia: murió un peatón de 77 años tras ser embestido por una moto

Las primeras asistencias fueron brindadas por personas que se encontraban en el lugar y por efectivos de la Comisaría 21ª de San José de Jáchal, que realizaban recorridas preventivas por la zona. Posteriormente, una ambulancia trasladó a los dos heridos al Hospital San Roque.

En el centro de salud jachallero, los médicos constataron que Castro presentaba un politraumatismo grave, con importantes lesiones en el rostro y la cabeza. Debido a la complejidad del cuadro, cerca de las 16.30 fue derivado al Hospital Guillermo Rawson, en la ciudad de San Juan. El motociclista también fue trasladado al mismo nosocomio tras diagnosticársele una fractura con desplazamiento de la clavícula derecha.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, alrededor de las 18.30 la Unidad Fiscal del Norte fue notificada del fallecimiento del hombre de 77 años.

Tras confirmarse el deceso, la Justicia ordenó el levantamiento del cuerpo y la realización de la autopsia correspondiente. Paralelamente, los investigadores continúan con la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la mecánica del accidente y establecer con precisión cómo ocurrió la tragedia.