Un grave siniestro vial ocurrido este martes al mediodía en pleno centro de Jáchal terminó con la muerte de un hombre de 77 años y dejó lesionado al conductor de una motocicleta. La Unidad Fiscal del Norte investiga las circunstancias del hecho para determinar cómo se produjo la colisión.
Una caminata terminó en tragedia: murió un peatón de 77 años tras ser embestido por una moto
Valentín Nicolás Castro, de 77 años, fue atropellado por una motocicleta cuando intentaba cruzar una calle del centro de Jáchal. Fue trasladado al Hospital Rawson, donde falleció horas más tarde. El motociclista sufrió una fractura y la Justicia investiga las causas del siniestro.