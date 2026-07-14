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Video: a horas del duelo con Inglaterra, un gesto de Messi desató emoción y nostalgia

A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, un video de Lionel Messi durante el último entrenamiento de la Selección Argentina se volvió viral. El capitán apareció solo, pensativo y en silencio, en una imagen que muchos interpretaron como una postal de sus últimos momentos en una Copa del Mundo.

La cuenta regresiva para una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 ya comenzó. Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), la Selección Argentina enfrentará a Inglaterra en Atlanta con el objetivo de conseguir el boleto a la gran final frente a España. En medio de la enorme expectativa que rodea al partido, una imagen de Lionel Messi se convirtió en el centro de todas las miradas.

Durante el último entrenamiento antes del viaje a Atlanta, la cuenta oficial de la Selección compartió un video con distintos momentos de la práctica. Sin embargo, hubo una escena que rápidamente se volvió viral: el capitán apareció sentado, completamente solo, en un banco al costado de la cancha, observando el entrenamiento en silencio y con gesto reflexivo.

La secuencia dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para despertar todo tipo de interpretaciones entre los hinchas. Muchos asociaron esa imagen con la posibilidad de que Messi esté transitando sus últimos días en una Copa del Mundo, teniendo en cuenta que el rosarino disputa el Mundial 2026 con 39 años.

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El video también muestra a Messi participando de los habituales ejercicios de pelota parada, mientras el plantel completaba la última práctica en el predio donde trabajó durante más de 40 días antes de trasladarse a Atlanta.

En la previa del viaje, varios referentes del plantel también dejaron sus sensaciones. Rodrigo De Paul destacó la importancia de volver a estar entre los cuatro mejores del torneo y recordó que Argentina tiene la responsabilidad de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Por su parte, Alexis Mac Allister, que conoce de cerca al fútbol inglés por su presente en la Premier League, aseguró que enfrentar a Inglaterra tiene un condimento especial, aunque aclaró que eso no modifica la preparación del equipo.

Gonzalo Montiel, autor del penal que le dio a la Selección la tercera estrella en Qatar, también dejó un mensaje optimista. "La ilusión siempre está. Estamos a un paso de jugar otra final y vamos a afrontarlo de esa manera", afirmó.

Mientras tanto, las imágenes de Messi siguen recorriendo las redes sociales. Para algunos fue simplemente un instante de descanso antes de uno de los partidos más importantes del campeonato. Para otros, una escena cargada de simbolismo y nostalgia, con el capitán disfrutando cada momento de un Mundial que podría ser el último de su extraordinaria carrera.

Ahora, toda la atención está puesta en el duelo frente a Inglaterra. La Albiceleste buscará superar otro desafío histórico y dar un paso más hacia el sueño de defender con éxito el título mundial.

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