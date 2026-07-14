Video: a horas del duelo con Inglaterra, un gesto de Messi desató emoción y nostalgia

El video también muestra a Messi participando de los habituales ejercicios de pelota parada, mientras el plantel completaba la última práctica en el predio donde trabajó durante más de 40 días antes de trasladarse a Atlanta.

#SelecciónMayor ¡Terminó la preparación! Ahora, vamos nosotros. Más juntos que nunca y con el empuje de todo nuestro país.



No somos 26, somos 48 millones jugando este partido pic.twitter.com/6m7IX38dKa — Selección Argentina (@Argentina) July 14, 2026

En la previa del viaje, varios referentes del plantel también dejaron sus sensaciones. Rodrigo De Paul destacó la importancia de volver a estar entre los cuatro mejores del torneo y recordó que Argentina tiene la responsabilidad de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Por su parte, Alexis Mac Allister, que conoce de cerca al fútbol inglés por su presente en la Premier League, aseguró que enfrentar a Inglaterra tiene un condimento especial, aunque aclaró que eso no modifica la preparación del equipo.

Gonzalo Montiel, autor del penal que le dio a la Selección la tercera estrella en Qatar, también dejó un mensaje optimista. "La ilusión siempre está. Estamos a un paso de jugar otra final y vamos a afrontarlo de esa manera", afirmó.

Mientras tanto, las imágenes de Messi siguen recorriendo las redes sociales. Para algunos fue simplemente un instante de descanso antes de uno de los partidos más importantes del campeonato. Para otros, una escena cargada de simbolismo y nostalgia, con el capitán disfrutando cada momento de un Mundial que podría ser el último de su extraordinaria carrera.

Ahora, toda la atención está puesta en el duelo frente a Inglaterra. La Albiceleste buscará superar otro desafío histórico y dar un paso más hacia el sueño de defender con éxito el título mundial.