La cuenta regresiva para una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 ya comenzó. Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), la Selección Argentina enfrentará a Inglaterra en Atlanta con el objetivo de conseguir el boleto a la gran final frente a España. En medio de la enorme expectativa que rodea al partido, una imagen de Lionel Messi se convirtió en el centro de todas las miradas.
Video: a horas del duelo con Inglaterra, un gesto de Messi desató emoción y nostalgia
A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, un video de Lionel Messi durante el último entrenamiento de la Selección Argentina se volvió viral. El capitán apareció solo, pensativo y en silencio, en una imagen que muchos interpretaron como una postal de sus últimos momentos en una Copa del Mundo.