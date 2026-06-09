Un robo con modus operandi conocido: vaciaron una distribuidora de baterías

Según surge del registro de las cámaras de seguridad de la zona, los delincuentes forzaron el ingreso utilizando distintos objetos de metal para romper candados y vidrieras, un modus operandi que ya se había registrado en hechos similares en la zona. Entre lo sustraído había baterías de distintas capacidades: grandes para camiones y colectivos, y más chicas para autos y camionetas, de 60, 90 y 120 amperes.

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El encargado del local contó que la modalidad es prácticamente idéntica a la de un robo anterior ocurrido en San Francisco, donde también se registraron ataques a locales comerciales con el mismo procedimiento. "Rompen vidrieras, rompen candados y operan de la misma manera", señaló.