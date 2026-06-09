Un robo express sacudió la madrugada de este martes en el departamento Sarmiento. Al menos cuatro delincuentes ingresaron a la distribuidora Neuma Box, ubicada sobre avenida 25 de Mayo en Media Agua, y se llevaron entre 15 y 20 baterías de alto voltaje valuadas en aproximadamente 3 millones de pesos. Así lo confirmó a Sarmiento al Día el encargado del comercio.
Un robo con modus operandi conocido: vaciaron una distribuidora de baterías
Cuatro delincuentes ingresaron a la madrugada a la distribuidora Neuma Box de Media Agua y se llevaron entre 15 y 20 baterías de distintos tamaños valuadas en aproximadamente $3 millones. No hay detenidos y la Policía investiga el hecho.