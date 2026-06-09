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Un robo con modus operandi conocido: vaciaron una distribuidora de baterías

Cuatro delincuentes ingresaron a la madrugada a la distribuidora Neuma Box de Media Agua y se llevaron entre 15 y 20 baterías de distintos tamaños valuadas en aproximadamente $3 millones. No hay detenidos y la Policía investiga el hecho.

Un robo express sacudió la madrugada de este martes en el departamento Sarmiento. Al menos cuatro delincuentes ingresaron a la distribuidora Neuma Box, ubicada sobre avenida 25 de Mayo en Media Agua, y se llevaron entre 15 y 20 baterías de alto voltaje valuadas en aproximadamente 3 millones de pesos. Así lo confirmó a Sarmiento al Día el encargado del comercio.

Según surge del registro de las cámaras de seguridad de la zona, los delincuentes forzaron el ingreso utilizando distintos objetos de metal para romper candados y vidrieras, un modus operandi que ya se había registrado en hechos similares en la zona. Entre lo sustraído había baterías de distintas capacidades: grandes para camiones y colectivos, y más chicas para autos y camionetas, de 60, 90 y 120 amperes.

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El encargado del local contó que la modalidad es prácticamente idéntica a la de un robo anterior ocurrido en San Francisco, donde también se registraron ataques a locales comerciales con el mismo procedimiento. "Rompen vidrieras, rompen candados y operan de la misma manera", señaló.

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La noche no terminó ahí. Según testimonios de vecinos del sector, los mismos delincuentes intentaron ingresar a una distribuidora de bebidas cercana, aunque en ese caso no lograron concretar el robo. También trascendió que un comercio que llevaba menos de una semana de apertura en la zona fue víctima de un hecho similar en el mismo período.

Personal de la Comisaría 8ª realizó las pericias iniciales en el lugar. Hasta el momento no hay detenidos y la investigación continúa en busca de identificar a los autores materiales del hecho.

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