Tenía condicional, le pegó y amenazó con un cuchillo a su ex y fue condenado

La situación se agravó cuando tomó un cuchillo que se encontraba dentro de la vivienda y la amenazó de muerte antes de retirarse del lugar.

Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. Días después, el 29 de diciembre, el acusado volvió nuevamente a la casa de la mujer y volvió a amenazarla, esta vez por cuestiones vinculadas al régimen de visitas del hijo menor que tienen en común.

Tras ese episodio, la víctima decidió denunciarlo ante la Unidad Fiscal CAVIG. A partir de la denuncia, Fiscalía solicitó el allanamiento y la detención del agresor, quien quedó preso con prisión preventiva mientras avanzaba la investigación.

Finalmente, este miércoles se realizó una audiencia de juicio abreviado en la que Pacheco reconoció su responsabilidad penal por los hechos denunciados.

La condena incluyó los delitos de amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma y lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.

Además, durante el proceso se constató que el acusado ya tenía una condena previa de tres meses de prisión condicional por un robo cometido en flagrancia. Por ese motivo, el juez resolvió revocar el beneficio de la ejecución condicional y unificar ambas penas en una condena única de un año y tres meses de prisión efectiva.

También se ordenó que continúe detenido hasta que la sentencia quede firme.