Aberrante: un joven fue detenido por presunta tenencia de material ilegal

Un joven de 23 años, de apellido Espina, fue detenido tras un procedimiento ordenado por la UFI Delitos Informáticos. Secuestraron su celular y otros dispositivos. Desde Buenos Aires a Rawson, la investigación.

Una investigación por presunta tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil derivó este viernes por la mañana en un allanamiento en una vivienda de Rawson y en la detención de un joven de 23 años, identificado como Espina, según confirmaron fuentes judiciales.

El caso se inició a fines del año pasado a partir de un reporte emitido por una unidad especial de delitos informáticos con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue remitido al fiscal Eduardo Gallastegui, titular de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. El informe señalaba que un sanjuanino habría descargado cuatro archivos con contenido ilegal a través de internet.

De acuerdo con la investigación, el reporte identificaba la cuenta utilizada, el domicilio y la posible identidad del sospechoso. A partir de esos datos, los investigadores realizaron tareas de verificación para confirmar la información y, una vez corroborada, solicitaron la orden de allanamiento y detención.

Secuestro de dispositivos

El procedimiento se concretó este viernes y concluyó con la detención del joven en su domicilio. Durante el operativo, se secuestraron su teléfono celular y otros equipos y soportes informáticos que serán sometidos a peritajes.

Por el momento, la causa está radicada bajo la calificación provisoria de tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil. La tipificación definitiva será determinada en la audiencia de formalización.

