Una investigación por presunta tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil derivó este viernes por la mañana en un allanamiento en una vivienda de Rawson y en la detención de un joven de 23 años, identificado como Espina, según confirmaron fuentes judiciales.
Aberrante: un joven fue detenido por presunta tenencia de material ilegal
Un joven de 23 años, de apellido Espina, fue detenido tras un procedimiento ordenado por la UFI Delitos Informáticos. Secuestraron su celular y otros dispositivos. Desde Buenos Aires a Rawson, la investigación.