Aberrante: un joven fue detenido por presunta tenencia de material ilegal

El caso se inició a fines del año pasado a partir de un reporte emitido por una unidad especial de delitos informáticos con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue remitido al fiscal Eduardo Gallastegui, titular de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. El informe señalaba que un sanjuanino habría descargado cuatro archivos con contenido ilegal a través de internet.

De acuerdo con la investigación, el reporte identificaba la cuenta utilizada, el domicilio y la posible identidad del sospechoso. A partir de esos datos, los investigadores realizaron tareas de verificación para confirmar la información y, una vez corroborada, solicitaron la orden de allanamiento y detención.