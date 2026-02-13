De la cárcel al conflicto familiar: nueva causa contra el joven Cid
Rodrigo Cid Andreolli, con antecedentes desde los 17 años, fue imputado por amenazas agravadas y lesiones contra su hermano. La Justicia le dictó dos meses de prisión preventiva.
Rodrigo Cid Andreolli no es un desconocido en el ámbito judicial sanjuanino. Con causas penales desde la adolescencia y una condena reciente de 3 años y 2 meses de prisión efectiva, el joven volvió a quedar detenido apenas un mes después de recuperar la libertad.
El 2 de enero de 2026 cumplió íntegramente su pena unificada y el 11 de febrero fue arrestado tras la denuncia de su hermano, quien lo acusó de amenazas de muerte y agresión física.
Según consta en la presentación radicada en la UFI CAVIG, el 5 de febrero Cid le dijo por teléfono: “Me estoy por ir a tu casa para darte un tiro a vos, a tu esposa y a tu hijo”. Más tarde, en el barrio privado Campo La Rosa III, en Santa Lucía, lo habría golpeado en el rostro, provocándole cortes en la nariz y una ceja, y reiterado: “Te voy a matar”.
La jueza Mabel Moya lo imputó por amenazas agravadas (tres hechos) y lesiones leves, y dictó dos meses de prisión preventiva en la Comisaría 29ª, con evaluación médica de la OMA.
En paralelo, la UFI Genérica, a cargo del fiscal Ignacio Achem, realizó un allanamiento en su domicilio. No encontraron armas —pese a que el denunciante aseguró que poseía una pistola 9 mm y un revólver calibre 38—, pero sí secuestraron cerca de 4 gramos de cocaína en su vehículo.
Fuentes judiciales señalaron que Cid Andreolli acumula causas desde los 17 años por presuntos delitos de daños, amenazas y violencia familiar.
En 2018 fue detenido por sustraer matafuegos de estaciones de servicio del Gran San Juan. En agosto de 2019 accedió a la suspensión de juicio a prueba: evitó el debate oral y una eventual condena a cambio de donar dinero y realizar tareas comunitarias.
En mayo de 2019 volvió a ser detenido, esta vez por la tenencia de 70 cigarrillos de marihuana, 20 envoltorios de cocaína y decenas de pastillas. Por esa causa fue condenado a 2 años de prisión en suspenso.
El 29 de junio de 2020 fue uno de los 48 detenidos en una fiesta clandestina durante la pandemia. A raíz de sus antecedentes, fue el único condenado: recibió 8 meses de prisión condicional.
El 23 de febrero de 2021 fue arrestado tras protagonizar un choque y un incidente callejero. Dos días después volvió a quedar detenido luego de ingresar a un banco del centro sanjuanino e increpar a empleados porque pretendía un préstamo de 20 mil pesos.
En 2022, tras un siniestro vial en Chimbas en el que la Policía encontró un arma de fuego y cocaína en su camioneta, fue condenado en Flagrancia. Se le unificaron penas previas y recibió 3 años y 2 meses de prisión efectiva, que cumplió en el penal de Chimbas.
Nada de ese recorrido evitó un nuevo paso por tribunales. A poco más de un mes de salir en libertad, Cid Andreolli volvió al banquillo, ahora acusado de violencia y amenazas en el ámbito familiar.