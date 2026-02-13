De la cárcel al conflicto familiar: nueva causa contra el joven Cid

La jueza Mabel Moya lo imputó por amenazas agravadas (tres hechos) y lesiones leves, y dictó dos meses de prisión preventiva en la Comisaría 29ª, con evaluación médica de la OMA.

En paralelo, la UFI Genérica, a cargo del fiscal Ignacio Achem, realizó un allanamiento en su domicilio. No encontraron armas —pese a que el denunciante aseguró que poseía una pistola 9 mm y un revólver calibre 38—, pero sí secuestraron cerca de 4 gramos de cocaína en su vehículo.

Fuentes judiciales señalaron que Cid Andreolli acumula causas desde los 17 años por presuntos delitos de daños, amenazas y violencia familiar.

En 2018 fue detenido por sustraer matafuegos de estaciones de servicio del Gran San Juan. En agosto de 2019 accedió a la suspensión de juicio a prueba: evitó el debate oral y una eventual condena a cambio de donar dinero y realizar tareas comunitarias.

En mayo de 2019 volvió a ser detenido, esta vez por la tenencia de 70 cigarrillos de marihuana, 20 envoltorios de cocaína y decenas de pastillas. Por esa causa fue condenado a 2 años de prisión en suspenso.

El 29 de junio de 2020 fue uno de los 48 detenidos en una fiesta clandestina durante la pandemia. A raíz de sus antecedentes, fue el único condenado: recibió 8 meses de prisión condicional.

El 23 de febrero de 2021 fue arrestado tras protagonizar un choque y un incidente callejero. Dos días después volvió a quedar detenido luego de ingresar a un banco del centro sanjuanino e increpar a empleados porque pretendía un préstamo de 20 mil pesos.

En 2022, tras un siniestro vial en Chimbas en el que la Policía encontró un arma de fuego y cocaína en su camioneta, fue condenado en Flagrancia. Se le unificaron penas previas y recibió 3 años y 2 meses de prisión efectiva, que cumplió en el penal de Chimbas.

Nada de ese recorrido evitó un nuevo paso por tribunales. A poco más de un mes de salir en libertad, Cid Andreolli volvió al banquillo, ahora acusado de violencia y amenazas en el ámbito familiar.