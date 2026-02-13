Se dieron a conocer los lineamientos que tendrá el ciclo lectivo 2026

En esa línea se inscribe también el tercer pilar: la Educación para el Trabajo, orientada a fortalecer trayectorias escolares que acerquen a los jóvenes al mundo laboral y al San Juan que viene, integrando formación académica, habilidades prácticas y desarrollo productivo.

El cuarto eje estratégico es la Innovación, aplicada no solo a los contenidos sino también a las herramientas y procedimientos. Se trata de modernizar prácticas, incorporar tecnología con sentido pedagógico y optimizar la gestión educativa.

En este marco, la secretaria de Educación, Mariela Lueje, amplió detalles sobre las nuevas formaciones vinculadas a inteligencia artificial y alfabetización financiera, consideradas claves para preparar a docentes y estudiantes ante los desafíos actuales.

Por su parte, el secretario de Coordinación Administrativa Financiera, Luis Reynoso, expuso sobre el sistema EDUGE y la importancia de mantener actualizada la carga de datos administrativos, condición indispensable para acceder a programas, recursos y financiamiento.

A su turno, la subdirectora de Planeamiento Educativo, Liliana Nollén, profundizó sobre el Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y el programa Transformar la Secundaria, destacando las estrategias de seguimiento, evaluación y acompañamiento institucional previstas para este ciclo lectivo.

En tanto, durante la reunión, las autoridades ministeriales pusieron de relieve el rol de los supervisores, considerados como uno de los pilares en el sistema.