ANSES confirmó Progresar 2026: cómo acceder y la situación en San Juan
ANSES confirmó condiciones y pagos para 2026. En 2025 hubo más de 32 mil inscripciones y 5.232 estudiantes cobraban el beneficio. Qué se necesita para acceder.
El programa Becas Progresar, impulsado por la ANSES, continuará en 2026 como una de las principales herramientas de apoyo económico para estudiantes argentinos que buscan terminar sus estudios obligatorios o avanzar en el nivel superior y en formación profesional.
El organismo ya confirmó los requisitos generales y el esquema de pagos, mientras se prepara la apertura de inscripciones para el nuevo ciclo lectivo.
El dato no es menor: durante 2025 se registraron más de 32 mil solicitudes de inscripción, y hasta mediados de ese año 5.232 estudiantes cobraban efectivamente el beneficio, según pudo constatar este medio.
Las becas están dirigidas a argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país. Entre los requisitos centrales se destacan:
Edad: de 16 a 24 años para líneas generales, con extensión hasta los 30 en el nivel superior. En Enfermería no hay límite para estudiantes avanzados.
Ingresos familiares: no superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, equivalentes a $966.000 mensuales en 2026.
Regularidad académica: ser alumno regular y acreditar avance del 50% de materias aprobadas en el caso del nivel superior.
Vacunación: esquema completo o en curso.
Las cuatro líneas disponibles
El programa contempla distintas opciones según la etapa educativa:
Progresar Obligatorio: para finalizar primaria o secundaria.
Progresar Superior: destinado a estudiantes terciarios y universitarios.
Progresar Enfermería: sin límite de edad para avanzados.
Progresar Trabajo: orientado a cursos avalados por el INET.
Cuánto se cobra en 2026
Por el momento, los montos se mantienen sin cambios respecto a 2025. El valor total es de $35.000 mensuales, aunque ANSES liquida el 80% cada mes ($28.000) y retiene el 20% restante, que se paga una vez acreditado el cumplimiento académico.
En el nivel superior, el esquema es:
Primer año: $28.000
Desde segundo año: $35.000
El Presupuesto Nacional 2026 prevé actualizaciones en las partidas educativas, por lo que se espera un eventual ajuste que acompañe la inflación proyectada. El anuncio oficial se realizará junto con la apertura de inscripciones en marzo.
Una vez aprobada la solicitud, el dinero se deposita en una cuenta bancaria a nombre del beneficiario. Con miles de jóvenes que cada año buscan sostener sus estudios gracias a este respaldo, la nueva convocatoria vuelve a poner el foco en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.