Investigan la muerte de un soldado que cumplía guardia en la Quinta de Olivos

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado quedó a cargo de la investigación, que cuenta con la intervención de distintas áreas de las fuerzas federales para la realización de las pericias correspondientes. El objetivo es determinar las circunstancias precisas del hecho.

"Todas las hipótesis bajo análisis"

En el mismo comunicado, se aclaró que “por disposición del Juzgado Federal interviniente se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales”, en referencia a los procedimientos periciales en curso.

Desde el Gobierno no se difundieron por el momento detalles sobre la identidad del efectivo fallecido ni sobre la naturaleza del puesto donde fue hallado. Tampoco se confirmó si el hecho fue registrado por cámaras o sistemas de vigilancia del lugar.

“El hecho ocurrió dentro del predio”, precisa el texto oficial, sin mayores especificaciones. La residencia de Olivos cuenta con presencia permanente de personal militar y de seguridad, además de dispositivos tecnológicos de monitoreo.

“La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente.ón se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis”, concluye el comunicado.