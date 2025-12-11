"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > hombre

El hombre que se lanzó sobre su hija para salvarla ya está en su casa

Eduardo Garro, de 25 años, fue dado de alta tras el accidente con un tractor en Santa Lucía. Su hija, de 2 años, continúa en terapia intermedia y evoluciona tras una fractura de pelvis.

En las últimas horas, Eduardo Garro, de 25 años, regresó a su domicilio luego de permanecer más de tres días internado en el Hospital Rawson. Sufrió politraumatismos y fuertes dolores en el tórax tras ser aplastado por el tractor que conducía cuando intentó proteger a su hija de 2 años.

Garro había llegado al hospital el lunes 8 de diciembre, luego de protagonizar un grave siniestro laboral en una finca ubicada en Benavídez y Callejón Blanco, en Santa Lucía. La caída del rodado sobre su cuerpo generó lesiones que requirieron observación médica inmediata.

La niña también resultó lesionada en el hecho. Fue impactada por la rueda delantera del tractor y sufrió una fractura de pelvis, por la que fue intervenida quirúrgicamente. Actualmente permanece internada en terapia intermedia y presenta una evolución favorable, según fuentes vinculadas al caso.

Te puede interesar...

Cómo ocurrió el accidente

La reconstrucción oficial indica que el episodio se produjo cuando la menor se escapó de la vista de sus padres e ingresó de forma imprevista en la trayectoria del tractor. El fiscal Nicolás Schiattino, a cargo de la investigación, explicó que “la nena se cruzó en el trayecto y la rueda delantera la habría pisado”.

En ese momento, Garro advirtió la situación y se arrojó desde la máquina para impedir un daño aún mayor. Según Schiattino, “el padre se abalanza sobre la nena para protegerla y ahí es cuando fue atropellado por la rueda trasera del tractor”. Ambos quedaron heridos como consecuencia del impacto.

El fiscal se refirió también a versiones incorrectas que circularon en los primeros momentos del caso. Señaló que “quien manejaba el tractor era el padre, no la madre” y descartó que ella estuviera aprendiendo a conducir la máquina. La mujer presenció el siniestro, pero no participaba de la maniobra.

A pesar de la gravedad del hecho, tanto Garro como su hija están fuera de riesgo vital. Él ya se encuentra en su casa continuando la recuperación, mientras que la niña permanece internada bajo control médico por las heridas sufridas.

Temas

Te puede interesar