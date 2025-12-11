El hombre que se lanzó sobre su hija para salvarla ya está en su casa

Cómo ocurrió el accidente

La reconstrucción oficial indica que el episodio se produjo cuando la menor se escapó de la vista de sus padres e ingresó de forma imprevista en la trayectoria del tractor. El fiscal Nicolás Schiattino, a cargo de la investigación, explicó que “la nena se cruzó en el trayecto y la rueda delantera la habría pisado”.

En ese momento, Garro advirtió la situación y se arrojó desde la máquina para impedir un daño aún mayor. Según Schiattino, “el padre se abalanza sobre la nena para protegerla y ahí es cuando fue atropellado por la rueda trasera del tractor”. Ambos quedaron heridos como consecuencia del impacto.

El fiscal se refirió también a versiones incorrectas que circularon en los primeros momentos del caso. Señaló que “quien manejaba el tractor era el padre, no la madre” y descartó que ella estuviera aprendiendo a conducir la máquina. La mujer presenció el siniestro, pero no participaba de la maniobra.

A pesar de la gravedad del hecho, tanto Garro como su hija están fuera de riesgo vital. Él ya se encuentra en su casa continuando la recuperación, mientras que la niña permanece internada bajo control médico por las heridas sufridas.