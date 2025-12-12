Identificaron al hombre que falleció en el múltiple choque de Ruta 40

El siniestro, se registró en una esquina con semáforos e involucró a cuatro vehículos. La violencia del impacto hizo que una camioneta quedara apoyada contra un semáforo, mientras que otros dos autos fueron desplazados hacia una zona de descampado. Uno de los rodados terminó con el frente completamente destruido.

Cuatro vehículos involucrados en un fuerte choque en Ruta 40 y Calle 9

Fuentes en el lugar indicaron que Bomberos debió rescatar a ocupantes que habían quedado atrapados. Hasta el momento, no se confirmó si hay más personas en estado de gravedad, mientras continúan las labores de peritaje.