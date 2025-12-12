"
Identificaron al hombre que falleció en el múltiple choque de Ruta 40

Se trata de un hombre de apellido Cabrera, de 74 años, quien vendía verduras en el lugar donde ocurrió el siniestro.

Las autoridades confirmaron la identidad del hombre que perdió la vida en el múltiple choque ocurrido en Ruta Nacional 40 y Calle 9, en Pocito. Se trata de un vecino de 74 años, de apellido Cabrera, quien se encontraba vendiendo verduras en la zona al momento de la tragedia.

muerto ruta 40 y calle 9 - Pocito (5)

Una persona murió en el choque múltiple de Ruta 40

Con profundo dolor, familiares del hombre llegaron al lugar tras enterarse de lo sucedido, en medio de un importante despliegue policial y de los servicios de emergencia.

El siniestro, se registró en una esquina con semáforos e involucró a cuatro vehículos. La violencia del impacto hizo que una camioneta quedara apoyada contra un semáforo, mientras que otros dos autos fueron desplazados hacia una zona de descampado. Uno de los rodados terminó con el frente completamente destruido.

Cuatro vehículos involucrados en un fuerte choque en Ruta 40 y Calle 9

Fuentes en el lugar indicaron que Bomberos debió rescatar a ocupantes que habían quedado atrapados. Hasta el momento, no se confirmó si hay más personas en estado de gravedad, mientras continúan las labores de peritaje.

