Un allanamiento destapó un robo millonario y la detención de dos menores

El allanamiento, ordenado por la Justicia, se llevó a cabo en una vivienda del Lote 17, en Villa Giuliani, donde los efectivos recuperaron 2 consolas PlayStation 5, 2 relojes inteligentes Apple Watch y 2 auriculares Apple AirPods Max. Según el valor de mercado, la mercadería sustraída está estimada en unos 5.000 dólares, equivalente a más de $7 millones.

De acuerdo con la investigación policial, los adolescentes fueron identificados como los autores del robo y quedaron a disposición de la Justicia de Menores, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.