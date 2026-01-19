Un procedimiento realizado por personal de la Comisaría 26ª y la Brigada Oeste culminó con la detención de dos menores de 15 años, señalados como responsables de un robo millonario al comercio de electrónica “Club del iPhone”, en el departamento Rivadavia.
Un allanamiento destapó un robo millonario y la detención de dos menores
El operativo se realizó en Villa Giuliani y permitió recuperar mercadería robada a un local de tecnología valuada en miles de dólares. Los detenidos tienen 15 años y en la vivienda también hallaron droga y dinero en efectivo.