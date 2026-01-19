"
Un allanamiento destapó un robo millonario y la detención de dos menores

El operativo se realizó en Villa Giuliani y permitió recuperar mercadería robada a un local de tecnología valuada en miles de dólares. Los detenidos tienen 15 años y en la vivienda también hallaron droga y dinero en efectivo.

Un procedimiento realizado por personal de la Comisaría 26ª y la Brigada Oeste culminó con la detención de dos menores de 15 años, señalados como responsables de un robo millonario al comercio de electrónica “Club del iPhone”, en el departamento Rivadavia.

El allanamiento, ordenado por la Justicia, se llevó a cabo en una vivienda del Lote 17, en Villa Giuliani, donde los efectivos recuperaron 2 consolas PlayStation 5, 2 relojes inteligentes Apple Watch y 2 auriculares Apple AirPods Max. Según el valor de mercado, la mercadería sustraída está estimada en unos 5.000 dólares, equivalente a más de $7 millones.

De acuerdo con la investigación policial, los adolescentes fueron identificados como los autores del robo y quedaron a disposición de la Justicia de Menores, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.

Droga y otros elementos secuestrados

Durante el operativo, los uniformados también hallaron estupefacientes, por lo que intervino personal de Drogas Ilegales. En el domicilio se secuestraron 74 envoltorios de cocaína, con un peso total de 32 gramos, además de dinero en efectivo, cuyo monto fue informado en $55.000.

Asimismo, se incautaron un teléfono celular, un parlante JBL y una bicicleta rodado 26, elementos que serían de dudosa procedencia y están siendo analizados dentro de la causa.

El procedimiento permitió recuperar gran parte de lo robado y abrió nuevas líneas de investigación vinculadas al hallazgo de droga en el lugar.

