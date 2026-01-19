"
Accidente apunta a una rotura de la vía: ¿"Causa o consecuencia" del descarrilamiento?

El violento accidente entre dos trenes en Adamuz dejó más de 40 personas hospitalizadas y abrió una investigación compleja. La infraestructura quedó seriamente dañada y aún no hay certezas sobre el origen del siniestro.

El grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, mantiene en alerta a las autoridades y al sistema ferroviario español. El siniestro se produjo tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad, que terminó provocando una colisión con otra formación que circulaba por la vía contigua, con un saldo de decenas de personas heridas y varias en estado crítico.

Según las primeras reconstrucciones, el tren Iryo descarriló en un tramo recto, un dato que llamó la atención de los investigadores por tratarse de una situación poco frecuente en este tipo de trazados. A raíz del descarrilamiento, los dos últimos vagones invadieron la vía paralela y, apenas segundos después, fueron impactados por un tren Alvia que avanzaba en sentido contrario.

image

El choque provocó que varios vagones cayeran por un terraplén de unos cuatro metros, agravando las consecuencias del accidente y generando escenas de fuerte impacto entre los pasajeros.

Daños en la vía y peritajes en marcha

Uno de los principales ejes de la investigación está puesto en el estado de la infraestructura ferroviaria. En el sector del accidente se detectaron múltiples roturas en los rieles, a lo largo de varios cientos de metros. Los peritos buscan determinar si esas fallas fueron el desencadenante del descarrilamiento o si se produjeron como consecuencia del impacto.

La complejidad del escenario obligó a iniciar análisis técnicos y de laboratorio, ya que gran parte de la vía quedó destruida. Por ese motivo, los investigadores evitaron adelantar hipótesis firmes y continúan recolectando datos para reconstruir con precisión lo ocurrido.

Un hecho excepcional

Especialistas señalaron que este tipo de accidentes, especialmente en tramos rectos y con trenes de alta velocidad, son altamente inusuales. Por eso, la investigación apunta a estudiar en detalle la interacción entre el tren y la vía, un punto crítico donde intervienen múltiples factores mecánicos y estructurales.

También se analizan reportes previos de pasajeros que mencionaron movimientos anormales antes del choque, aunque por el momento no se pudo establecer si esos registros están directamente vinculados al siniestro.

Hasta el momento, 41 personas permanecen internadas en distintos centros de salud. Doce de ellas continúan en terapia intensiva, incluido un menor de edad. Mientras tanto, familiares y allegados atraviesan horas de incertidumbre, a la espera de novedades oficiales sobre la evolución de los pacientes y el avance de la causa.

La investigación sigue en curso y, por ahora, no hay una causa confirmada sobre qué originó uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años en la región.

