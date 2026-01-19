Robos en Pocito: la Justicia dictó probation y una pena de prisión

Un testigo indicó que observó cómo una mujer era agredida por un hombre, quien luego se dio a la fuga a pie. Minutos después, y tras un operativo de búsqueda, el sospechoso fue aprehendido a unos 300 metros del lugar, tratándose de Víctor Abel Mallea.

La damnificada, Luciana Díaz, relató que había sido abordada por dos hombres en una motocicleta cuando regresaba a su domicilio, y que uno de ellos intentó sustraerle el celular. Al resistirse, fue golpeada con un casco en el rostro, lo que le provocó un corte en la ceja que requirió sutura, por lo que fue trasladada al Hospital Federico Cantoni.

Finalmente, la Justicia resolvió otorgar la probation con las siguientes condiciones: 40 horas de trabajo no remunerado a cumplir en cuatro meses en el municipio de su domicilio, una reparación simbólica de $10.000 destinada a la Fundación CONIN, y el cumplimiento de reglas de conducta previstas en el artículo 27 bis del Código Penal.

El segundo hecho fue caratulado como robo agravado por la participación de un menor de edad y tuvo una resolución más severa: 30 días de prisión efectiva, unificados en una pena única de un año y un mes de prisión, con declaración de reincidencia y prisión preventiva.

De acuerdo a la denuncia, la víctima había tomado un servicio de transporte para dirigirse a la casa de su novia. Al descender en el barrio Bernardina Sarmiento, fue interceptado por dos hombres. Mientras uno le pedía dinero, el otro le sustrajo el celular del bolsillo y se lo entregó a su hermano, mayor de edad. Durante el hecho, el menor exhibió un arma blanca.

La víctima logró pedir ayuda y se dirigió a la Comisaría 34°, desde donde se montó un operativo policial. En menos de cinco minutos, los sospechosos fueron encontrados intentando vender el celular robado, el cual fue secuestrado y reconocido posteriormente por el damnificado.

Ante la consulta policial, el fiscal de turno ordenó iniciar el procedimiento especial de flagrancia, que culminó con la condena efectiva del imputado mayor de edad y la unificación de la pena por antecedentes previos.