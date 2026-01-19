Investigación Nisman: dudas sobre la escena y foco en los responsables

image

“Creo que los autores materiales no se van a encontrar nunca porque se ensució la escena del crimen y no se van a encontrar huellas”, afirmó Sáenz, al referirse a las condiciones en las que fue abordado el hecho en sus primeras horas.

No obstante, remarcó que la causa siempre tuvo como eje central determinar quién ordenó y quién facilitó la ejecución del crimen. En ese sentido, recordó que existe un procesamiento firme por participación necesaria, en alusión a Diego Lagomarsino, quien entregó el arma con la que murió Nisman.

La investigación

Sáenz describió la causa como compleja, debido a la existencia de miles de cruces telefónicos, pero insistió en que el expediente muestra avances concretos.

Además, hizo referencia a información conocida recientemente a partir de publicaciones periodísticas, que indican que la ex procuradora Alejandra Gils Carbó habría mantenido contactos telefónicos con Presidencia y el Ministerio de Justicia, pese a haber declarado previamente que no tenía vínculos con el Poder Ejecutivo.