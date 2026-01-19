El fiscal Ricardo Sáenz afirmó este lunes que la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman “se va perfilando un poco” en relación con los autores intelectuales del hecho, aunque consideró que los autores materiales no serán encontrados debido a las falencias en la escena del crimen.
Investigación Nisman: dudas sobre la escena y foco en los responsables
El fiscal Ricardo Sáenz sostuvo que la investigación por la muerte de Alberto Nisman comienza a perfilar responsabilidades intelectuales, aunque afirmó que los autores materiales no podrán ser identificados por las irregularidades iniciales del caso.