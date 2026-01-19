"
Investigación Nisman: dudas sobre la escena y foco en los responsables

El fiscal Ricardo Sáenz sostuvo que la investigación por la muerte de Alberto Nisman comienza a perfilar responsabilidades intelectuales, aunque afirmó que los autores materiales no podrán ser identificados por las irregularidades iniciales del caso.

El fiscal Ricardo Sáenz afirmó este lunes que la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nismanse va perfilando un poco” en relación con los autores intelectuales del hecho, aunque consideró que los autores materiales no serán encontrados debido a las falencias en la escena del crimen.

En declaraciones radiales, Sáenz destacó el trabajo del fiscal Eduardo Taiano, quien actualmente interviene en la causa, y lo definió como “un gran profesional y amigo”. Según explicó, el avance se apoya en el análisis de entrecruzamientos de llamados telefónicos vinculados a agentes de inteligencia, algunos de los cuales ya prestaron declaración en el expediente.

El fiscal señaló que también se dispuso el llamado a indagatoria de la ex fiscal de la causa, Viviana Fein, y sostuvo que durante la investigación inicial existieron irregularidades que podrían asimilarse a un encubrimiento.

“Creo que los autores materiales no se van a encontrar nunca porque se ensució la escena del crimen y no se van a encontrar huellas”, afirmó Sáenz, al referirse a las condiciones en las que fue abordado el hecho en sus primeras horas.

No obstante, remarcó que la causa siempre tuvo como eje central determinar quién ordenó y quién facilitó la ejecución del crimen. En ese sentido, recordó que existe un procesamiento firme por participación necesaria, en alusión a Diego Lagomarsino, quien entregó el arma con la que murió Nisman.

La investigación

Sáenz describió la causa como compleja, debido a la existencia de miles de cruces telefónicos, pero insistió en que el expediente muestra avances concretos.

Además, hizo referencia a información conocida recientemente a partir de publicaciones periodísticas, que indican que la ex procuradora Alejandra Gils Carbó habría mantenido contactos telefónicos con Presidencia y el Ministerio de Justicia, pese a haber declarado previamente que no tenía vínculos con el Poder Ejecutivo.

