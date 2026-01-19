Un hallazgo inesperado en la cordillera reveló una vasija ancestral Calingastina

Activación inmediata del protocolo

Tras la detección del objeto, Glencore Pachón activó de manera inmediata el protocolo previsto por la legislación provincial para la protección del patrimonio cultural. La empresa realizó la denuncia formal ante la Secretaría de Cultura de San Juan, con la participación de la consultora Arqueo Ambiental, y coordinó las tareas con el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Profesor Mariano Gambier, dependiente de la UNSJ.

image

Hasta el sitio se trasladó la directora del instituto, Claudia Mallea, quien encabezó el operativo de rescate junto a un equipo técnico especializado. Allí se realizó el levantamiento controlado de la pieza, que luego fue trasladada a laboratorio para su análisis y catalogación.

“Cada hallazgo suma piezas fundamentales para reconstruir la historia de los pueblos que habitaron San Juan. En este caso, además, se actuó con rapidez y responsabilidad, resguardando el sitio y acompañando todo el proceso como corresponde”, destacó Mallea, quien subrayó la importancia de proteger estos bienes culturales como elementos únicos e irrepetibles.

Compromiso con el patrimonio cultural

Desde la empresa, Fernando Cola, líder de Estudios Ambientales de Glencore Pachón, valoró el procedimiento seguido tras el hallazgo. “Ante la detección del posible hallazgo, se dio aviso inmediato a la autoridad, se consultó a especialistas, se realizó la denuncia y se trabajó en conjunto en el terreno. Ver ese proceso materializado confirma nuestro compromiso con la preservación del patrimonio cultural”, señaló.

El proyecto El Pachón cuenta con décadas de estudios arqueológicos en la zona y ya tiene registrados más de 200 sitios de valor patrimonial dentro de su área de influencia, con evidencias que incluyen antiguos asentamientos, restos incaicos e hispanos.

Este nuevo hallazgo vuelve a subrayar la relevancia científica y cultural del sector, y la necesidad de sostener acciones de resguardo para que el legado de los antiguos pobladores llegue intacto a las próximas generaciones.