Un hallazgo inesperado en la cordillera reveló una vasija ancestral Calingastina
Fue descubierta durante un relevamiento de biodiversidad en un yacimiento cordillerano, a 3.600 metros de altura. La pieza, en notable estado de conservación, aporta información clave sobre las comunidades que habitaron el Valle de Calingasta entre los siglos V y XV.
Un relevamiento de biodiversidad realizado en plena cordillera sanjuanina volvió a poner en primer plano la riqueza arqueológica del Valle de Calingasta. Durante las tareas de campo en el proyecto El Pachón, se produjo el hallazgo de una vasija de cerámica ancestral, considerada un testimonio directo de las comunidades que habitaron la región hace cientos de años.
La pieza, que se encontraba en un notable estado de conservación, despertó un inmediato interés científico por las posibilidades que ofrece para profundizar el conocimiento sobre la vida cotidiana, el uso de elementos cerámicos y las condiciones ambientales que permitieron su preservación a lo largo del tiempo.
Según los primeros estudios, la vasija correspondería al período tardío de la cultura calingastina, con una cronología estimada entre los siglos V y XV, y fue localizada en un sector cordillerano a 3.600 metros sobre el nivel del mar.
Tras la detección del objeto, Glencore Pachón activó de manera inmediata el protocolo previsto por la legislación provincial para la protección del patrimonio cultural. La empresa realizó la denuncia formal ante la Secretaría de Cultura de San Juan, con la participación de la consultora Arqueo Ambiental, y coordinó las tareas con el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Profesor Mariano Gambier, dependiente de la UNSJ.
Hasta el sitio se trasladó la directora del instituto, Claudia Mallea, quien encabezó el operativo de rescate junto a un equipo técnico especializado. Allí se realizó el levantamiento controlado de la pieza, que luego fue trasladada a laboratorio para su análisis y catalogación.
“Cada hallazgo suma piezas fundamentales para reconstruir la historia de los pueblos que habitaron San Juan. En este caso, además, se actuó con rapidez y responsabilidad, resguardando el sitio y acompañando todo el proceso como corresponde”, destacó Mallea, quien subrayó la importancia de proteger estos bienes culturales como elementos únicos e irrepetibles.
Compromiso con el patrimonio cultural
Desde la empresa, Fernando Cola, líder de Estudios Ambientales de Glencore Pachón, valoró el procedimiento seguido tras el hallazgo. “Ante la detección del posible hallazgo, se dio aviso inmediato a la autoridad, se consultó a especialistas, se realizó la denuncia y se trabajó en conjunto en el terreno. Ver ese proceso materializado confirma nuestro compromiso con la preservación del patrimonio cultural”, señaló.
El proyecto El Pachón cuenta con décadas de estudios arqueológicos en la zona y ya tiene registrados más de 200 sitios de valor patrimonial dentro de su área de influencia, con evidencias que incluyen antiguos asentamientos, restos incaicos e hispanos.
Este nuevo hallazgo vuelve a subrayar la relevancia científica y cultural del sector, y la necesidad de sostener acciones de resguardo para que el legado de los antiguos pobladores llegue intacto a las próximas generaciones.