Siniestros viales: preocupación por el arranque del 2026 en San Juan

Homenaje y pedido de justicia

El reclamo volvió a tomar fuerza durante un acto realizado en el departamento 9 de Julio, donde familiares y amigos inauguraron un cartel en memoria de Juan Alberto Torres, al cumplirse un año de su fallecimiento en un siniestro vial.

El hecho ocurrió el 19 de enero de 2025, cerca de las 21, sobre Ruta 141, entre Doctor Jones y calle 11. Torres viajaba junto a su esposa cuando otro automovilista, que circulaba bajo los efectos del alcohol y estupefacientes, se cruzó de carril y los impactó de frente.

image

“Es un pedido de Justicia por la vida de un inocente. Fue una pérdida que nos cambió la vida para siempre”, expresó María Eugenia Torres, hermana de la víctima. Alberto, oriundo de 25 de Mayo, tenía 31 años y su familia aguarda avances en el juicio penal, mientras continúa la causa civil.

Una problemática que se repite

El presidente de la asociación, Guillermo Chirino, recordó que 2025 cerró con 62 víctimas fatales y señaló que el inicio de este año genera preocupación. “El año pasado, 62 sanjuaninos no estuvieron sentados a la mesa en las fiestas. Teníamos la esperanza de empezar 2026 más aliviados, pero está visto que no escarmentamos”, sostuvo.

Chirino remarcó que la mayoría de los siniestros son evitables y que la labor de la entidad no se limita a la colocación de carteles, sino que también incluye acompañamiento judicial, psicológico y espiritual a las familias afectadas.

image

El acto concluyó con un momento de oración y un aplauso en homenaje a Torres, en una jornada que buscó transformar el recuerdo en un llamado a la conciencia vial.