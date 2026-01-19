Fintech al ataque: YPF y Mercado Pago quieren operar como bancos

En paralelo, YPF Digital S.A.U., la firma que gestiona la aplicación de pagos y servicios de la petrolera estatal, evalúa presentar su pedido ante el Banco Central. El objetivo sería avanzar hacia la emisión de tarjetas de crédito y débito propias y ampliar su rol dentro del sistema financiero, capitalizando la base de usuarios de su billetera virtual.

Especialistas del sector señalan que las fintech parten con ventajas estructurales, como plataformas completamente digitales y un uso intensivo de datos, lo que les permite personalizar productos y adaptarse con mayor velocidad a las demandas de los usuarios.

image

No obstante, los bancos tradicionales mantienen fortalezas clave, entre ellas la confianza institucional, el acceso a fuentes de fondeo más estables y un esquema regulatorio que brinda mayores garantías a los clientes, un factor que aún pesa en las decisiones de muchos ahorristas.

La experiencia del usuario, la rapidez para lanzar nuevos productos y la capacidad de ajustar servicios en tiempo real aparecen como los ejes centrales de una competencia que, de concretarse estos movimientos, promete intensificarse en los próximos años.