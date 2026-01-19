"
San Juan 8 > A un click > Mercado Pago

Fintech al ataque: YPF y Mercado Pago quieren operar como bancos

Las fintech buscan convertirse en bancos con licencia plena. Mercado Pago ya inició el trámite y YPF Digital evalúa hacerlo, en un movimiento que podría cambiar el mapa financiero.

Las empresas tecnológicas de servicios financieros, conocidas como fintech, avanzan un paso más allá de las billeteras virtuales y los pagos móviles, y comienzan a disputar el terreno de la banca tradicional. En ese escenario, Mercado Pago y YPF Digital emergen como dos de los principales protagonistas de una transformación que podría redefinir el mercado financiero argentino.

image

Mientras los bancos tradicionales continúan ajustando sus modelos frente a la digitalización, Mercado Pago ya solicitó formalmente su licencia bancaria, con el objetivo de ampliar su oferta de productos y operar bajo el marco regulatorio completo del sistema financiero.

image

La obtención de una licencia permitiría a estas compañías ofrecer servicios que hoy tienen limitados, como cuentas corrientes, captación de depósitos y líneas de crédito más competitivas, además de emitir instrumentos propios con mayor alcance.

En paralelo, YPF Digital S.A.U., la firma que gestiona la aplicación de pagos y servicios de la petrolera estatal, evalúa presentar su pedido ante el Banco Central. El objetivo sería avanzar hacia la emisión de tarjetas de crédito y débito propias y ampliar su rol dentro del sistema financiero, capitalizando la base de usuarios de su billetera virtual.

Especialistas del sector señalan que las fintech parten con ventajas estructurales, como plataformas completamente digitales y un uso intensivo de datos, lo que les permite personalizar productos y adaptarse con mayor velocidad a las demandas de los usuarios.

image

No obstante, los bancos tradicionales mantienen fortalezas clave, entre ellas la confianza institucional, el acceso a fuentes de fondeo más estables y un esquema regulatorio que brinda mayores garantías a los clientes, un factor que aún pesa en las decisiones de muchos ahorristas.

La experiencia del usuario, la rapidez para lanzar nuevos productos y la capacidad de ajustar servicios en tiempo real aparecen como los ejes centrales de una competencia que, de concretarse estos movimientos, promete intensificarse en los próximos años.

