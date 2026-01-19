Las empresas tecnológicas de servicios financieros, conocidas como fintech, avanzan un paso más allá de las billeteras virtuales y los pagos móviles, y comienzan a disputar el terreno de la banca tradicional. En ese escenario, Mercado Pago y YPF Digital emergen como dos de los principales protagonistas de una transformación que podría redefinir el mercado financiero argentino.
Fintech al ataque: YPF y Mercado Pago quieren operar como bancos
Las fintech buscan convertirse en bancos con licencia plena. Mercado Pago ya inició el trámite y YPF Digital evalúa hacerlo, en un movimiento que podría cambiar el mapa financiero.