Un fuerte despliegue de la Brigada de Investigaciones Oeste permitió este miércoles la detención de Gastón Enrique “El Chula” Luján, un reconocido delincuente sanjuanino que era intensamente buscado desde hacía cuatro meses.
Tras cuatro meses prófugo, ladrón con frondoso prontuario fue detenido
Luego de un operativo en el interior del barrio Sierras de Marquesado, en Rivadavia, la policía detuvo a Gastón Enrique “Chula” Luján, un delincuente con un amplio prontuario vinculado a robos bajo la modalidad de escruche.