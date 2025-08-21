"
Tras cuatro meses prófugo, ladrón con frondoso prontuario fue detenido

Luego de un operativo en el interior del barrio Sierras de Marquesado, en Rivadavia, la policía detuvo a Gastón Enrique “Chula” Luján, un delincuente con un amplio prontuario vinculado a robos bajo la modalidad de escruche.

Un fuerte despliegue de la Brigada de Investigaciones Oeste permitió este miércoles la detención de Gastón Enrique “El Chula” Luján, un reconocido delincuente sanjuanino que era intensamente buscado desde hacía cuatro meses.

El procedimiento se concretó en el barrio Sierras de Marquesado, en La Bebida, departamento Rivadavia, donde los efectivos sorprendieron al sujeto cuando circulaba en moto. Pese a que intentó escapar, fue reducido rápidamente y trasladado a la sede policial.

“El Chula” Luján tiene antecedentes por múltiples robos en casas y contra personas. De acuerdo con fuentes judiciales, está vinculado a una serie de delitos cometidos en los departamentos de Zonda, Ullum, Pocito y Rivadavia.

Por estos hechos, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Leonardo Villalba, había solicitado su inmediata detención, luego de seis allanamientos que terminaron sin resultados positivos.

Tras meses de tareas encubiertas, los pesquisas detectaron que Luján rondaba por la zona de La Bebida en una moto, lo que permitió montar el operativo que terminó con su captura.

Con su aprehensión, las causas en su contra quedaron nuevamente activas y ahora la Justicia deberá definir su situación procesal en relación con los robos que se le atribuyen.

