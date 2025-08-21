Tras cuatro meses prófugo, ladrón con frondoso prontuario fue detenido

Por estos hechos, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Leonardo Villalba, había solicitado su inmediata detención, luego de seis allanamientos que terminaron sin resultados positivos.

Tras meses de tareas encubiertas, los pesquisas detectaron que Luján rondaba por la zona de La Bebida en una moto, lo que permitió montar el operativo que terminó con su captura.

Con su aprehensión, las causas en su contra quedaron nuevamente activas y ahora la Justicia deberá definir su situación procesal en relación con los robos que se le atribuyen.