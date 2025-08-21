Un llamativo hallazgo se registró este miércoles en cercanías del Parque de Mayo, en Capital. Personal de la División Brigada Femenina encontró una camioneta Fiat Fiorino gris, dominio OBE 032, que estaba en aparente estado de abandono sobre la intersección de calles San Luis y España.
San Juan 8 > Policiales > Parque de Mayo
Robaron una camioneta en Mendoza y la abandonaron cerca del Parque de Mayo
El vehículo tenía pedido de secuestro por una causa de hurto agravado. Fue hallado en la esquina de San Luis y España y trasladado a la Comisaría 4ª.