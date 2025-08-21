"
Robaron una camioneta en Mendoza y la abandonaron cerca del Parque de Mayo

El vehículo tenía pedido de secuestro por una causa de hurto agravado. Fue hallado en la esquina de San Luis y España y trasladado a la Comisaría 4ª.

Un llamativo hallazgo se registró este miércoles en cercanías del Parque de Mayo, en Capital. Personal de la División Brigada Femenina encontró una camioneta Fiat Fiorino gris, dominio OBE 032, que estaba en aparente estado de abandono sobre la intersección de calles San Luis y España.

Tras verificar los datos del rodado, se determinó que el mismo contaba con un pedido de secuestro emitido por la Fiscalía de Instrucción N° 16 de Mendoza, en el marco de una causa por hurto agravado.

El ayudante fiscal en turno dispuso que la camioneta fuera trasladada a la Comisaría 4ª, donde se labraron las actuaciones legales correspondientes.

Las investigaciones continúan para establecer cómo el vehículo llegó hasta San Juan y quiénes serían los responsables del hecho.

