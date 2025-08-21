Robaron una camioneta en Mendoza y la abandonaron cerca del Parque de Mayo

Tras verificar los datos del rodado, se determinó que el mismo contaba con un pedido de secuestro emitido por la Fiscalía de Instrucción N° 16 de Mendoza, en el marco de una causa por hurto agravado.

El ayudante fiscal en turno dispuso que la camioneta fuera trasladada a la Comisaría 4ª, donde se labraron las actuaciones legales correspondientes.