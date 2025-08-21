"
Por daños en el Hospital Rawson, probation para la mujer culpable

Victoria Cortez de 37 años, acordó pagar $500.000, realizar 150 horas de trabajo comunitario y someterse a un tratamiento por adicciones mediante un juicio a prueba en el fuero de Flagrancia.

image

El incidente comenzó cuando Cortez se dirigió al local comercial Full Time, ubicado en Avenida Rawson y Córdoba. Al no poder comunicarse con el vendedor, se retiró del lugar ofuscada y, en un acto de furia, utilizó un parante para dañar el parabrisas de un Chevrolet Onix que estaba estacionado.

Acto seguido, se dirigió al área de Urgencias del Hospital Rawson, donde intentó comunicarse con un guardia de seguridad. Al no lograrlo, arremetió contra varios vidrios del lugar y hasta contra el buzón de quejas. Personal de seguridad privada del hospital logró reducirla hasta la llegada de la policía, que la detuvo definitivamente.

En una audiencia de formalización dentro del fuero de Flagrancia, la mujer acordó un juicio a prueba (probation), figura que se aplica en delitos leves como alternativa al juicio oral, siempre que el imputado repare el daño ocasionado y cumpla determinadas pautas de conducta.

De esta manera, Cortez deberá pagar $300.000 a la propietaria del auto y $200.000 al nosocomio provincial. Además, se le impuso realizar 150 horas de trabajo comunitario y comenzar un tratamiento por adicciones, medidas que buscan no solo reparar el daño material sino también fomentar su reinserción social.

Fuentes judiciales destacaron que la imputada no contaba con antecedentes penales y atravesaba una situación de vulnerabilidad social, factores que fueron tenidos en cuenta al momento de definir la suspensión del juicio a prueba.

El juez a cargo de la audiencia subrayó que la medida busca equilibrar la reparación económica con pautas de conducta y responsabilidad social, ofreciendo así una alternativa que evita un proceso judicial largo y permite encauzar el comportamiento de la imputada.

