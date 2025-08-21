Por daños en el Hospital Rawson, probation para la mujer culpable

image

En una audiencia de formalización dentro del fuero de Flagrancia, la mujer acordó un juicio a prueba (probation), figura que se aplica en delitos leves como alternativa al juicio oral, siempre que el imputado repare el daño ocasionado y cumpla determinadas pautas de conducta.

De esta manera, Cortez deberá pagar $300.000 a la propietaria del auto y $200.000 al nosocomio provincial. Además, se le impuso realizar 150 horas de trabajo comunitario y comenzar un tratamiento por adicciones, medidas que buscan no solo reparar el daño material sino también fomentar su reinserción social.

Fuentes judiciales destacaron que la imputada no contaba con antecedentes penales y atravesaba una situación de vulnerabilidad social, factores que fueron tenidos en cuenta al momento de definir la suspensión del juicio a prueba.

El juez a cargo de la audiencia subrayó que la medida busca equilibrar la reparación económica con pautas de conducta y responsabilidad social, ofreciendo así una alternativa que evita un proceso judicial largo y permite encauzar el comportamiento de la imputada.