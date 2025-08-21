Un violento episodio ocurrido el lunes pasado en Capital terminó con una resolución judicial que obliga a la responsable a reparar los daños ocasionados. La protagonista, identificada como Victoria Cortez, de 37 años, protagonizó una serie de actos de furia en la vía pública y en el Hospital Guillermo Rawson, mientras se encontraba en un estado de intoxicación por drogas, según fuentes policiales.
Por daños en el Hospital Rawson, probation para la mujer culpable
Victoria Cortez de 37 años, acordó pagar $500.000, realizar 150 horas de trabajo comunitario y someterse a un tratamiento por adicciones mediante un juicio a prueba en el fuero de Flagrancia.