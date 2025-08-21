La Universidad Nacional de San Juan informó este jueves que los institutos preuniversitarios —Escuela de Comercio, Colegio Central Universitario y Escuela Industrial— suspendieron sus actividades académicas, administrativas y de servicios en los turnos siesta y tarde.
Suspendieron las clases en los institutos preuniversitarios de la UNSJ
