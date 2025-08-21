Suspendieron las clases en los institutos preuniversitarios de la UNSJ

La medida se adoptó en atención al Alerta Meteorológico N° 45/25, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Protección Civil, que prevé la ocurrencia de viento Zonda con ráfagas de hasta 75 km/h en varios departamentos del Gran San Juan.

La decisión se conoció luego de que el Ministerio de Educación de San Juan dispusiera la suspensión de clases en todos los niveles y modalidades educativas del turno tarde, en las zonas alcanzadas por la alerta.