Suspendieron las clases en los institutos preuniversitarios de la UNSJ

La UNSJ anunció la suspensión de actividades en la Escuela de Comercio, el Colegio Central Universitario y la Escuela Industrial para los turnos siesta y tarde, en cumplimiento del alerta meteorológico por viento Zonda.

La Universidad Nacional de San Juan informó este jueves que los institutos preuniversitarios —Escuela de Comercio, Colegio Central Universitario y Escuela Industrial— suspendieron sus actividades académicas, administrativas y de servicios en los turnos siesta y tarde.

La medida se adoptó en atención al Alerta Meteorológico N° 45/25, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Protección Civil, que prevé la ocurrencia de viento Zonda con ráfagas de hasta 75 km/h en varios departamentos del Gran San Juan.

La decisión se conoció luego de que el Ministerio de Educación de San Juan dispusiera la suspensión de clases en todos los niveles y modalidades educativas del turno tarde, en las zonas alcanzadas por la alerta.

La Facultad de Ciencias Sociales y Filosofía, Humanidades y Artes también se sumaron a la suspensión de clases.

