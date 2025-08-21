"
San Juan 8 > Información General > Senado

El Senado blindó el presupuesto universitario, pese al veto anunciado por Milei

La norma garantiza la actualización de salarios y gastos de las universidades públicas, pero el Gobierno ya anticipó un posible veto. La medida se enmarca en una serie de derrotas legislativas que viene sufriendo el oficialismo en el Congreso.

El Senado convirtió este jueves en ley el presupuesto universitario, en una nueva derrota legislativa para el Gobierno de Javier Milei. Con 58 votos afirmativos, diez negativos y tres abstenciones, la Cámara Alta aprobó la norma que actualiza gastos de funcionamiento y salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas.

El proyecto contempla que la actualización se realice “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre mayo y diciembre de 2024”, y establece subas bimestrales para el corriente año. Además, obliga al Ejecutivo a convocar a negociaciones paritarias obligatorias con periodicidad máxima de tres meses, garantizando actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación oficial. Todos los aumentos serán remunerativos y bonificables.

La aprobación se da en un contexto de fuertes tensiones entre oficialismo y oposición. El Ejecutivo ya anunció que podría vetar la norma, lo que abriría la puerta a una eventual insistencia de la oposición en ambas cámaras, necesitando nuevamente los dos tercios para que la ley se mantenga.

En el debate, el peronista Fernando Salino criticó que en los primeros cinco meses de 2025 se transfirió un 22,5% menos de fondos a las universidades que en igual período de 2023. “Hace dos años, la inversión representaba 0,72% del PBI y hoy apenas llega a 0,43%. Esta ley costará alrededor de 0,12% del PBI”, sostuvo el legislador puntano.

Por su parte, el radical Maximiliano Abad se quejó de la falta de avances estructurales: “Si en 2024 se hubieran resuelto los reclamos de educación, salud y jubilaciones, hoy discutiríamos reformas integrales y modernización del trabajo. Pero seguimos retrocediendo, tirándonos tiros en los pies”, afirmó.

La votación fue casi unánime entre los bloques opositores, con apenas tres abstenciones: Andrea Cristina y Victoria Huala (PRO) y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas). Los bloques oficialistas quedaron relegados ante el empuje de la oposición, que logró mantener firme su postura frente al posible veto de Milei.

Con la sanción de esta ley, las universidades públicas aseguran un piso financiero para mantener salarios y gastos de funcionamiento actualizados, aunque la discusión no termina: si el Ejecutivo veta la norma, se abrirá un nuevo capítulo en la pulseada entre el Congreso y la Casa Rosada.

