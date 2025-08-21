El Senado convirtió este jueves en ley el presupuesto universitario, en una nueva derrota legislativa para el Gobierno de Javier Milei. Con 58 votos afirmativos, diez negativos y tres abstenciones, la Cámara Alta aprobó la norma que actualiza gastos de funcionamiento y salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas.
El Senado blindó el presupuesto universitario, pese al veto anunciado por Milei
La norma garantiza la actualización de salarios y gastos de las universidades públicas, pero el Gobierno ya anticipó un posible veto. La medida se enmarca en una serie de derrotas legislativas que viene sufriendo el oficialismo en el Congreso.