El Senado blindó el presupuesto universitario, pese al veto anunciado por Milei

En el debate, el peronista Fernando Salino criticó que en los primeros cinco meses de 2025 se transfirió un 22,5% menos de fondos a las universidades que en igual período de 2023. “Hace dos años, la inversión representaba 0,72% del PBI y hoy apenas llega a 0,43%. Esta ley costará alrededor de 0,12% del PBI”, sostuvo el legislador puntano.

Por su parte, el radical Maximiliano Abad se quejó de la falta de avances estructurales: “Si en 2024 se hubieran resuelto los reclamos de educación, salud y jubilaciones, hoy discutiríamos reformas integrales y modernización del trabajo. Pero seguimos retrocediendo, tirándonos tiros en los pies”, afirmó.

La votación fue casi unánime entre los bloques opositores, con apenas tres abstenciones: Andrea Cristina y Victoria Huala (PRO) y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas). Los bloques oficialistas quedaron relegados ante el empuje de la oposición, que logró mantener firme su postura frente al posible veto de Milei.

Con la sanción de esta ley, las universidades públicas aseguran un piso financiero para mantener salarios y gastos de funcionamiento actualizados, aunque la discusión no termina: si el Ejecutivo veta la norma, se abrirá un nuevo capítulo en la pulseada entre el Congreso y la Casa Rosada.