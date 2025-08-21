Incendio en Pocito: Bomberos controlaron las llamas cerca de una escuela

image

El siniestro afectó un terreno de aproximadamente 150 metros de largo por 40 de ancho, alcanzando pastizales, cañaverales y parte del tendido eléctrico. A pesar de la magnitud y la fuerza del viento Zonda, que complicó la situación, los bomberos lograron contener el fuego y evitar daños materiales o personales.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas, y el personal continúa con tareas de enfriamiento y prevención de nuevos focos, asegurando que la zona quede totalmente controlada.