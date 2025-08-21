"
Incendio en Pocito: Bomberos controlaron las llamas cerca de una escuela

Las llamas se desataron en calle Aberastain y amenazaron con propagarse a pastizales y cañaverales cercanos. El rápido accionar de los Bomberos Voluntarios de Pocito, evitó daños mayores y no se registraron heridos.

Los Bomberos Voluntarios de Pocito trabajaron intensamente este jueves para controlar un incendio que se desató en calle Aberastain, pasando la intersección con calle 18. Las llamas se acercaban a una zona escolar, por lo que se extremaron las medidas de seguridad para proteger a los vecinos y al establecimiento educativo.

image

El siniestro afectó un terreno de aproximadamente 150 metros de largo por 40 de ancho, alcanzando pastizales, cañaverales y parte del tendido eléctrico. A pesar de la magnitud y la fuerza del viento Zonda, que complicó la situación, los bomberos lograron contener el fuego y evitar daños materiales o personales.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas, y el personal continúa con tareas de enfriamiento y prevención de nuevos focos, asegurando que la zona quede totalmente controlada.

image

Contexto provincial:

El viento Zonda azotó San Juan durante la jornada, obligando a los Bomberos a intervenir en al menos 15 siniestros en diferentes departamentos de la provincia, la mayoría incendios forestales. Entre ellos se destacan:

  • Santa Lucía: residuos domiciliarios en Libertador y Quiroga.

  • Zonda: incendio en terreno baldío en callejón privado y calle San Martín.

  • Rivadavia: incendio de pastizales entre Pelegrini, la Estación y Ig. De la Roza.

  • Pocito: varios incendios de pasturas en Alfonso, Gallastegui y ruta 40.

  • Rawson: relevamiento de vivienda con riesgo de colapso en calle Mendoza, sin novedades.

  • Jáchal: incendio de pasturas en Ruta 491 y calle Varas, localidad de Pampa Vieja.

  • Distintos sectores de Ruta 412, Ruta Nacional 149 y Ruta 12: pasturas y vegetales en llamas, controladas por bomberos.

La intervención rápida y coordinada de los Bomberos Voluntarios evitó que la situación se convirtiera en un desastre mayor, demostrando la importancia de la preparación y la respuesta inmediata ante el Zonda.

