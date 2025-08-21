Los Bomberos Voluntarios de Pocito trabajaron intensamente este jueves para controlar un incendio que se desató en calle Aberastain, pasando la intersección con calle 18. Las llamas se acercaban a una zona escolar, por lo que se extremaron las medidas de seguridad para proteger a los vecinos y al establecimiento educativo.
Incendio en Pocito: Bomberos controlaron las llamas cerca de una escuela
Las llamas se desataron en calle Aberastain y amenazaron con propagarse a pastizales y cañaverales cercanos. El rápido accionar de los Bomberos Voluntarios de Pocito, evitó daños mayores y no se registraron heridos.