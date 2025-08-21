Cómo está el hincha chileno que cayó al vacío desde la segunda tribuna

Michael Clark denunció la falta de seguridad: “150 personas entraron a pegarle a la gente”

“Pude conversar brevemente con algunas personas del plantel, estuvieron nerviosos, preocupados por sus familias y compañeros que estaban en la tribuna. Llegué, entré al hospital y salí; es lo único que pude hacer por ahora”, explicó el dirigente.

También confirmó que alrededor de 97 personas están en comisarías, aunque aún no cuentan con los nombres completos. “En cuanto tengamos acceso a las cámaras, los identificaremos”, señaló.

“Cuando vinieron a Santiago nunca hubo un incidente así: nuestras hinchadas estaban separadas por colchonetas, guardias o policías. Acá, estuvieron juntos, sin malla, sin resguardo policial. Se metieron 150 personas y empezaron a golpear. Es inexplicable”, detalló.

La información oficial del estado de hinchas heridos de la U de Chile

Reporte del Hospital Fiorito de Avellaneda. Doce heridos, uno de ellos con riesgo vital. Las identidades son las siguientes:

Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía.

Jaime Mora, cirugía por fractura.

Pablo Mora, politraumatismo.

Brayan Martínez, apuñalado.

Ignacio Castro, sutura en la cabeza.

Diego Trujillo, politraumatismo.

Sebastián Aliste, politraumatismo.

Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.

Hian Abreu, politraumatismo.

Carlos Mesa, politraumatismo.

Román Silva, politraumatismo.

Victoria Neira, politraumatismo.

Andrés Villlalobos, traumatismo de cráneo (en observación)

Diego Montero, apuñalado en tórax superior y traumatismo de cráneo

Renato Urbina, traumatismo de cráneo

Joaquín Vaina, politraumatismo

Rubén Torres, politraumatismo

José Acuiada, politraumatismo

Patricio Valenzuela, politraumatismo