El Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad tras los audios de coimas

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, la oposición consiguió avanzar con la ley que declara la emergencia en Discapacidad, a pesar del veto presidencial. La discusión reflejó la tensión política que atraviesa el Ejecutivo y la presión de distintos bloques para que se garantice el acceso a las prestaciones en un área que registra demoras y conflictos por la actualización de aranceles para prestadores y programas de asistencia.

El escándalo se originó a partir de audios difundidos en redes sociales y plataformas de streaming, en los que se aludía a retornos económicos solicitados a laboratorios y se mencionaba a allegados del Presidente y otros funcionarios. Aunque el origen de las grabaciones aún se desconoce, su difusión generó un revuelo interno y disparó la intervención del organismo.

La remoción de Spagnuolo marca un giro en la estrategia del Gobierno para recuperar la iniciativa política y demostrar control sobre los organismos descentralizados que dependen del Estado. La intervención de Vilches busca asegurar la transparencia administrativa, garantizar la continuidad de los servicios y poner fin al debate mediático y legislativo que mantenía en vilo al sector.

En paralelo, la oposición sigue presionando en el Congreso por la actualización de prestaciones y medidas concretas que impacten directamente en la calidad de atención a las personas con discapacidad, mientras que el Ejecutivo evalúa medidas adicionales que no impliquen desfinanciar el organismo ni afectar las prestaciones.