El Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad tras los audios de coimas

Tras la difusión de audios que lo involucran en presuntas coimas, el Gobierno removió al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. La decisión llega en medio de una crisis legislativa y política, con la oposición insistiendo en la ley de emergencia en Discapacidad y señalando irregularidades en el organismo.

El Gobierno nacional atraviesa una nueva crisis en el área de Discapacidad. Luego de que circularan audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que se aludiría a presuntos pedidos de coimas a laboratorios y proveedores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el funcionario fue desplazado de manera preventiva.

Tras un día de silencio y tensión en la Casa Rosada, el Ministerio de Salud anunció la intervención de la Andis y la designación de Alejandro Vilches como interventor. Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada y actual Secretario de Gestión Sanitaria, asumirá la administración del organismo con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento y transparentar los procesos internos.

La medida fue oficializada mediante un comunicado del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien destacó que Vilches tomará el control de manera inmediata para asegurar la continuidad de las prestaciones a las personas con discapacidad y supervisar las auditorías internas.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, la oposición consiguió avanzar con la ley que declara la emergencia en Discapacidad, a pesar del veto presidencial. La discusión reflejó la tensión política que atraviesa el Ejecutivo y la presión de distintos bloques para que se garantice el acceso a las prestaciones en un área que registra demoras y conflictos por la actualización de aranceles para prestadores y programas de asistencia.

El escándalo se originó a partir de audios difundidos en redes sociales y plataformas de streaming, en los que se aludía a retornos económicos solicitados a laboratorios y se mencionaba a allegados del Presidente y otros funcionarios. Aunque el origen de las grabaciones aún se desconoce, su difusión generó un revuelo interno y disparó la intervención del organismo.

La remoción de Spagnuolo marca un giro en la estrategia del Gobierno para recuperar la iniciativa política y demostrar control sobre los organismos descentralizados que dependen del Estado. La intervención de Vilches busca asegurar la transparencia administrativa, garantizar la continuidad de los servicios y poner fin al debate mediático y legislativo que mantenía en vilo al sector.

En paralelo, la oposición sigue presionando en el Congreso por la actualización de prestaciones y medidas concretas que impacten directamente en la calidad de atención a las personas con discapacidad, mientras que el Ejecutivo evalúa medidas adicionales que no impliquen desfinanciar el organismo ni afectar las prestaciones.

