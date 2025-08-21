Así fueron los graves incidentes entre los hinchas de la "U" de Chile e Independiente

Pocos minutos antes de la medianoche, Conmebol le notificó a los planteles que el encuentro había sido suspendido después de la extensa demora. Se espera un comunicado oficial por parte de la entidad.

La hinchada local había cantado en contra del público chileno en la previa al encuentro y el clima se tensó poco a poco. Desde el estadio aseguran que hubo corridas e insinuaciones de una posible pelea fuera del recinto en pleno desarrollo del partido.

Embed - Masacre en ARGENTINA: Cancelado el INDEPENDIENTE vs UNIVERSIDAD DE CHILE por una GRAVE PELEA

Se enfrentaron hinchas de Universidad de Chile e Independiente en la tribuna

Con el partido demorado por varios minutos, un grupo de hinchas de Independiente subió hasta la tribuna visitante y se enfrentó con los simpatizantes de Universidad de Chile.

Las imágenes que llegaron desde el estadio son escalofriantes. Si bien no hay cifras oficiales, se estima un importante número de heridos.