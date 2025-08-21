Detuvieron a un homicida que se encontraba prófugo desde junio

La persecución se extendió por varias cuadras y estuvo a cargo de un Oficial Subinspector junto a dos agentes. Según fuentes policiales, el prófugo se mostró violento: insultó a los efectivos y se resistió al arresto, forcejeando hasta que finalmente fue reducido.

Tras ser recapturado, fue trasladado a la sede de Comisaría 5ª, donde quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal en turno. Desde allí se coordinará su reingreso inmediato al Servicio Penitenciario para continuar con la condena que había quedado interrumpida en junio.

Con esta detención, se cierra un operativo que demandó casi dos meses de investigación y seguimiento para volver a poner tras las rejas a un interno considerado de alta peligrosidad.