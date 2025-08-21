"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Detuvieron

Detuvieron a un homicida que se encontraba prófugo desde junio

Tras casi dos meses de intensa búsqueda, la Policía recapturó a Manuel “Cabezón” Jofré, condenado a 14 años de prisión por homicidio simple y con antecedentes por robo agravado.

Tras casi dos meses de intensa búsqueda, este jueves por la mañana la Policía de San Juan logró recapturar a un peligroso evadido del Servicio Penitenciario Provincial. Se trata de Manuel Jofré, conocido como “Cabezón”, de 32 años, quien en junio pasado no regresó al Penal de Chimbas tras una salida transitoria.

Jofré cumplía una condena de 14 años de prisión por homicidio simple cometido en 2012, además de contar con antecedentes por robo agravado en 2011 y otras causas judiciales. Su fuga representaba una fuerte preocupación para las autoridades, que desplegaron un amplio operativo de inteligencia y búsqueda para dar con su paradero.

La recaptura ocurrió en el interior del barrio Santo Tomás, en Santa Lucía, cuando personal de la Brigada de Comisaría 5ª detectó su presencia durante un patrullaje encubierto. Al advertir la llegada de los uniformados, Jofré intentó escapar trepando techos de viviendas vecinas.

Te puede interesar...

La persecución se extendió por varias cuadras y estuvo a cargo de un Oficial Subinspector junto a dos agentes. Según fuentes policiales, el prófugo se mostró violento: insultó a los efectivos y se resistió al arresto, forcejeando hasta que finalmente fue reducido.

Tras ser recapturado, fue trasladado a la sede de Comisaría 5ª, donde quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal en turno. Desde allí se coordinará su reingreso inmediato al Servicio Penitenciario para continuar con la condena que había quedado interrumpida en junio.

Con esta detención, se cierra un operativo que demandó casi dos meses de investigación y seguimiento para volver a poner tras las rejas a un interno considerado de alta peligrosidad.

Temas

Te puede interesar