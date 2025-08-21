Tras casi dos meses de intensa búsqueda, este jueves por la mañana la Policía de San Juan logró recapturar a un peligroso evadido del Servicio Penitenciario Provincial. Se trata de Manuel Jofré, conocido como “Cabezón”, de 32 años, quien en junio pasado no regresó al Penal de Chimbas tras una salida transitoria.
Detuvieron a un homicida que se encontraba prófugo desde junio
Tras casi dos meses de intensa búsqueda, la Policía recapturó a Manuel “Cabezón” Jofré, condenado a 14 años de prisión por homicidio simple y con antecedentes por robo agravado.