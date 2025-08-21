VIDEO: así fue la agresión de un sindicalista a Eduardo Feinmann

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unpocotendencia/status/1958541846939943008&partner=&hide_thread=false “Eduardo Feinmann”

Feinmann trató de esquivarlo a Peretta, mientras lo acusó de trabajar con el periodista Mauro Viale. Luego, el sindicalista le aclaró: “No te vine a amenazar, te vine a pedir explicaciones. Dame explicaciones de por qué me bardeás".

El periodista respondió que no debía darle ninguna explicación, lo que hizo enojar aún más al secretario del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.

“Vos me tenés que dar la cara, me tenés que dar explicaciones. Explicame por qué me bardeás”, insistió Peretta. Para ese entonces, Feinmann ya había abandonado la idea de entrar a su auto y enfrentó la situación.

El periodista lo acusó: “Me hiciste operar con un consultor para decir que vos tenías grandes chances de una elección”.

La acusación causó mella en el sindicalista, quien le respondió: “Pero, preguntame. Hacé lo que tiene que hacer un periodista. Vos no sos un periodista, vos sos un operador”.

Tras esa fuerte frase, el conductor de radio intentó meterse en su auto para irse. “¿Tenías ganas de decirme eso? Bueno, listo. Chau, hasta luego".

El portazo del auto incrementó la violencia entre ambos hombres y derivó en que Peretta le golpeara la ventana del conductor. “Pedí disculpas, sin vergüenza, que te vas escapado”, agregó.

El periodista reaccionó, se bajó del auto y volvió: “Yo no me voy escapado de nada, vos querés pelear. ¿Quién te creés que sos?“. Luego, volvió a subirse a su camioneta.

“Bardeas por los medios, cobarde. Te vas y te escapás. Sos el peor periodista argentino. ¿Qué me mirás, salame? Sin vergüenza", le gritó Peretta antes de que se fuera.

La última acusación hizo que el conductor volviera a bajarse del auto. Pero cuando abrió la puerta, el sindicalista le pegó una patada en la cintura.

La grabación del hombre que estaba con Peretta concluyó ahí, pero una cámara de Radio Mitre mostró cómo siguió la secuencia.

El candidato a diputado se sacó la campera y mostró intenciones de pelear, mientras Feinmann fue frenado por el encargado de seguridad de Radio Mitre.

Después de poco más de un minuto, el periodista volvió a entrar a su auto y se fue, mientras que el sindicalista se fue caminando en la otra dirección.

El comunicado de ADEPA tras la agresión a Eduardo Feinmann

A través de sus redes sociales oficiales, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas repudió fuertemente lo ocurrido: “ADEPA repudia la agresión sufrida por el periodista Eduardo Feinmann a la salida de los estudios de Radio Mitre, por parte del sindicalista Marcelo Peretta, quien agredió verbal y físicamente a Feinmann, mientras el periodista trataba de subirse a su automóvil".

“Como siempre, ADEPA reafirma la necesidad de que todos los actores de la sociedad argentina, en el marco de la vigencia de la democracia, respeten el trabajo periodístico, componente indiscutido de las instituciones de la República. Las agresiones y la intolerancia van en sentido contrario al que debemos transitar para el afianzamiento del sistema democrático”, cerró el comunicado.