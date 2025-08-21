Por el viento, se suspenden las clases en toda la provincia para el turno mañana

Desde la cartera educativa aclararon que las actividades del interturno, turno tarde, vespertino y nocturno se desarrollarán con normalidad, al igual que los llamados a cubrir cargos en esos horarios.

Suspensión de actividades académicas y administrativas en los Institutos Preuniveritarios dependientes de la UNSJ, turno mañana, para este viernes, en atención al alerta meteorológica emitida.

Se activa el plan de continuidad pedagógica para situaciones de contingencias.

Las facultades de Ingeniería; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Filosofía, Humanidades y Artes; Ciencias Sociales; Arquitectura; Urbanismo y Diseño y Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud suspenden actividades administrativas y académicas del turno mañana, este viernes.

La Delegación Valles Sanjuaninos también suspende actividades presenciales en el turno mañana.

Las condiciones climáticas serán monitoreadas de forma permanente y, en caso de cambios significativos, se informará a la comunidad educativa a través de los canales oficiales.