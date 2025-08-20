Detuvieron a un hombre por el homicidio de Mario Alday en Villa del Carril

Fuentes del Ministerio Público Fiscal - UDI Delitos Especiales indicaron que la detención se produjo en el marco de la investigación por el homicidio de Alday, de 78 años. El cuerpo de la víctima había sido encontrado en su vivienda, atado de pies, cubierto con una sábana y tendido en el suelo, lo que reforzó la hipótesis de que el incendio registrado en la propiedad fue provocado para ocultar el crimen.

Los peritos determinaron que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por provocación, confirmando que Alday fue asesinado antes de que el fuego se desatara en la casa de Villa del Carril. La escena y las características del hallazgo apuntan a un homicidio intencional, en el que el incendio funcionó como un intento de encubrimiento.