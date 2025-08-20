La investigación por el crimen de Mario Alberto Alday, ocurrido el pasado 18 de agosto en Villa del Carril, registró un avance significativo: las autoridades confirmaron la detención de un hombre de 34 años, identificado como Gamboa, quien hasta el momento no tendría vínculos previos con la víctima.
Detuvieron a un hombre por el homicidio de Mario Alday en Villa del Carril
Detienen a un hombre de 34 años por la muerte de Mario Alday, hallado sin vida y con su casa incendiada en Villa del Carril. Investigación apunta a homicidio seguido de incendio