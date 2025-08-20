"
Detuvieron a un hombre por el homicidio de Mario Alday en Villa del Carril

Detienen a un hombre de 34 años por la muerte de Mario Alday, hallado sin vida y con su casa incendiada en Villa del Carril. Investigación apunta a homicidio seguido de incendio

La investigación por el crimen de Mario Alberto Alday, ocurrido el pasado 18 de agosto en Villa del Carril, registró un avance significativo: las autoridades confirmaron la detención de un hombre de 34 años, identificado como Gamboa, quien hasta el momento no tendría vínculos previos con la víctima.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal - UDI Delitos Especiales indicaron que la detención se produjo en el marco de la investigación por el homicidio de Alday, de 78 años. El cuerpo de la víctima había sido encontrado en su vivienda, atado de pies, cubierto con una sábana y tendido en el suelo, lo que reforzó la hipótesis de que el incendio registrado en la propiedad fue provocado para ocultar el crimen.

Los peritos determinaron que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por provocación, confirmando que Alday fue asesinado antes de que el fuego se desatara en la casa de Villa del Carril. La escena y las características del hallazgo apuntan a un homicidio intencional, en el que el incendio funcionó como un intento de encubrimiento.

Por el momento, la investigación permanece bajo reserva, y las autoridades anunciaron que la próxima comunicación oficial se realizará durante la audiencia de formalización, prevista dentro de las próximas 72 horas. En ese acto, el detenido será imputado y se definirán las medidas cautelares, que podrían incluir prisión preventiva mientras continúe el proceso judicial.

