Femicidio de Yanina: mañana comienza el juicio contra Pérez

Ariel Omar Pérez será juzgado por homicidio triplemente calificado: vínculo, alevosía y femicidio. La primera audiencia tendrá alegatos de apertura y testigos clave, aunque la defensa podría pedir más tiempo para preparar su estrategia.

Este Viernes, un año y medio después del brutal asesinato de Yanina Pérez, ocurrida el 15 de febrero de 2024 frente al cementerio de Angaco, su expareja, Ariel Omar Pérez, se sentará en el banquillo de los acusados.

El fiscal Francisco Micheltorena, junto al ayudante final César Recio, será el encargado de realizar los alegatos de apertura, con la pretensión de imponer la pena máxima para el imputado. La defensa de Pérez, representada por Horacio Merino, también expondrá su postura ante el tribunal.

Se espera que en esta primera audiencia se presenten cuatro de los cinco testigos clave que ha preparado el Ministerio Público Fiscal, fundamentales para reconstruir la secuencia de los hechos y sustentar la acusación.

Sin embargo, existe la posibilidad de que el juicio no comience de inmediato. Esta situación podría ocurrir si el nuevo abogado de la defensa, incorporado apenas hace dos días, solicita una prórroga para preparar la estrategia con más tiempo. Esta maniobra, considerada como una estrategia del acusado para dilatar los tiempos, ya fue utilizada anteriormente cuando la causa iba a ser elevada a juicio. Los magistrados evaluarán la solicitud y decidirán si conceden o no el aplazamiento.

Lo cierto es que Ariel Omar Pérez ya ha declarado y reconoció haber asesinado a su expareja. Será juzgado por homicidio triplemente calificado, incluyendo el vínculo, femicidio y alevosía, y se enfrenta a una posible pena de prisión perpetua.

El caso genera gran expectativa en la comunidad de Angaco y en toda la provincia, y se espera que el juicio sea oral y público, como establece la legislación para delitos de esta gravedad. La sociedad sigue atenta a un proceso que marcará un precedente en la lucha contra la violencia de género en la región.

