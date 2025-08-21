Un grave hecho de violencia de género ocurrió en el departamento de 25 de Mayo y es investigado por la Unidad Fiscal CAVIG. Según informó el fiscal Mario Panetta, un hombre fue detenido luego de que su expareja lo denunciara por haberla rociado con combustible durante una discusión.
Un hombre fue detenido tras rociar con combustible a su expareja
El fiscal Mario Panetta confirmó que el caso se investiga como “homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa”. La víctima había denunciado previamente situaciones de violencia y existía una restricción de acercamiento.