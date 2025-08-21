"
Un hombre fue detenido tras rociar con combustible a su expareja

El fiscal Mario Panetta confirmó que el caso se investiga como “homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa”. La víctima había denunciado previamente situaciones de violencia y existía una restricción de acercamiento.

Un grave hecho de violencia de género ocurrió en el departamento de 25 de Mayo y es investigado por la Unidad Fiscal CAVIG. Según informó el fiscal Mario Panetta, un hombre fue detenido luego de que su expareja lo denunciara por haberla rociado con combustible durante una discusión.

El hecho fue caratulado provisoriamente como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa. La víctima ya había realizado denuncias previas por violencia y existía una restricción de acercamiento dictada por la Justicia. Sin embargo, el acusado no se presentó a una audiencia fijada para el martes pasado debido a un error en la notificación.

De acuerdo a lo informado, tras el episodio la mujer logró escapar y fue asistida tanto física como emocionalmente. En el lugar trabajó la Policía Científica, Bomberos y personal de la seccional Décima, donde se secuestraron recipientes con hidrocarburos que serán peritados.

El fiscal Panetta explicó en radio Sarmiento que se está a la espera de la audiencia de formalización, en la que se presentarán los detalles del caso ante el imputado y el juez. En esa instancia, el Ministerio Público Fiscal solicitará que el acusado permanezca detenido durante el proceso de investigación.

Respecto a la contención de la víctima, Panetta detalló que fue abordada por psicólogos de la UFI CAVIG y también por equipos especializados de la Policía, quienes la acompañaron tras la denuncia.

La investigación continúa y se aguarda la audiencia judicial en los próximos días. Mientras tanto, organizaciones sociales y vecinos convocaron a una marcha con antorchas para la tarde-noche de este jueves, en reclamo de justicia y mayor protección para las víctimas de violencia de género en el departamento 25 de Mayo y zonas aledañas.

