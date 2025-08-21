Un hombre fue detenido tras rociar con combustible a su expareja

El fiscal Panetta explicó en radio Sarmiento que se está a la espera de la audiencia de formalización, en la que se presentarán los detalles del caso ante el imputado y el juez. En esa instancia, el Ministerio Público Fiscal solicitará que el acusado permanezca detenido durante el proceso de investigación.

Respecto a la contención de la víctima, Panetta detalló que fue abordada por psicólogos de la UFI CAVIG y también por equipos especializados de la Policía, quienes la acompañaron tras la denuncia.

La investigación continúa y se aguarda la audiencia judicial en los próximos días. Mientras tanto, organizaciones sociales y vecinos convocaron a una marcha con antorchas para la tarde-noche de este jueves, en reclamo de justicia y mayor protección para las víctimas de violencia de género en el departamento 25 de Mayo y zonas aledañas.