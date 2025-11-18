"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Gendarmería

Violencia infantil: aguardan la Cámara Gesell de los hijos del gendarme acusado

Mauricio Sebastián Díaz cumple cuatro meses de prisión preventiva por violencia sistemática contra sus hijos adoptivos. En su entorno laboral lo describían como intachable.

El gendarme Mauricio Sebastián Díaz, detenido y trasladado al Servicio Penitenciario de Chimbas por una causa de violencia extrema contra sus hijos adoptivos de 5 y 7 años, era considerado hasta hace pocas semanas como un agente de “conducta ejemplar”. Así lo describían quienes compartían funciones con él, sorprendidos por el tenor de las pruebas reveladas por la UFI CAVIG.

Este viernes, la jueza Celia Maldonado de Álvarez ordenó cuatro meses de prisión preventiva al evaluar los videos, lesiones y testimonios que exponen años de maltrato sistemático dentro del hogar. La fiscalía lo imputó provisoriamente por lesiones agravadas por el vínculo, un delito que podría ampliarse cuando se incorporen nuevos elementos.

La novedad más importante por estas horas pasa por la declaración de los dos hermanitos en ANIVI. La Cámara Gesell, inicialmente prevista para este lunes, fue reprogramada para las próximas jornadas debido a nuevas líneas de investigación que también comprometen a la madre adoptiva, C.P.P., una agente de la Policía de San Juan.

Te puede interesar...

Desde su entorno laboral, varios compañeros describieron a la mujer como “muy sumisa y manipulada” por Díaz. Sin embargo, la fiscalía sostiene que estaba al tanto de los hechos y no denunció por temor a su pareja, al impacto en su carrera y a la posibilidad de perder la adopción.

El caso salió a la luz gracias a una denuncia de una familiar cercana, que entregó a los fiscales una carpeta con imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad instaladas en casi toda la vivienda. Entre los episodios más graves figura uno ocurrido el 7 de agosto de 2023, cuando Díaz apuntó con un arma a su pareja y disparó. El proyectil quedó incrustado en una pared, luego tapada, según reconstruyó la investigación.

Los niños también fueron víctimas de castigos inhumanos y golpizas registradas en video. Uno de los casos quedó grabado el 14 de diciembre de 2023: gritos, golpes y el llanto desesperado del niño, entonces de 3 años, que fue hallado por su abuela con lesiones en las manos. El patrón se repitió el 11 de abril de 2025, cuando la mujer volvió a encontrar al menor aterrorizado. Al intentar llamar a la policía, Díaz la tomó de los brazos y la expulsó del domicilio, causándole moretones.

Otro registro de ese mismo día mostró al gendarme golpeando al pequeño en ambos lados de la cara, mientras la madre adoptiva lo castigaba con una percha. El niño, en shock, terminó haciéndose pis. En otras imágenes se observa a Díaz rapándole la cabeza al varón o cortándole el cabello a la niña como castigo. Además, los menores presentaban múltiples lesiones sin explicación. La niña llegó a relatar que un golpe de su padre le había lastimado la ceja.

Mientras avanza el proceso, la justicia mantiene medidas de restricción estrictas para la madre adoptiva y protege a los menores, cuyo testimonio en ANIVI será determinante.

Temas

Te puede interesar