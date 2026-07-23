Cintia Ortega tenía siete hijos: el relato de su madre tras la tragedia

“Cuando se iba, me abrazó muy fuerte antes de subir al remís. Me miró, volvió a abrazarse al remís y me dijo: ‘Te amo’”, recordó Mónica Cuello.

Horas después, la tranquilidad se vio interrumpida por una llamada telefónica. Roxana, amiga de Cintia, pidió desesperadamente que la familia se dirigiera al Hospital Rawson. Allí tomaron conocimiento de la gravedad de lo ocurrido.

De acuerdo con el relato aportado por la familia sobre la mecánica del hecho, Cintia y su amiga caminaban tomadas del brazo cuando fueron sorprendidas por un vehículo que realizaba maniobras en zigzag y circulaba a gran velocidad.

“Ella venía del brazo con su amiga y de repente sintió un golpe y sintió que se la arrancaron del brazo. Mi hija voló y cayó sobre un charco de agua”, expresó su madre.

La investigación determinó que el conductor abandonó el lugar tras el impacto. Según trascendió, en el vehículo viajaban otras dos personas, quienes le habrían pedido que detuviera la marcha.

El sospechoso fue identificado como Jorge Emanuel Gauna Pelayes, de 40 años, quien fue detenido en Villa Hipódromo tras una serie de allanamientos encabezados por personal policial y la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi.

Durante la inspección del automóvil secuestrado, los investigadores constataron que una de las piezas dañadas durante el choque ya había sido reemplazada, circunstancia que forma parte de la investigación en curso.

Asimismo, Gauna Pelayes registra una condena previa dictada el 13 de febrero de 2026: tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual infantil.