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Murió el hermano de Nicolás Cabré y el lo despidió con unas sentidas palabras

"Con todo el dolor del mundo, voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años", escribió el actor para despedir a su hermano.

Nicolás Cabré atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su hermano mayor, Duilio, de 47 años. La noticia obligó a suspender la función de Ni media palabra, la obra que el actor protagoniza y dirige, además de interrumpir la gira de prensa que tenía prevista en Uruguay.

En medio del profundo dolor por la pérdida, Cabré eligió sus redes sociales para despedir a Duilio con unas sentidas palabras. "Me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy". A continuación, recordó los 46 años que compartieron y le dedicó un mensaje cargado de emoción: "Con todo el dolor del mundo, voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años".

Duilio, quien se desempeñaba como taxista, ocupaba un lugar muy importante en la vida del actor. Al recordarlo, Cabré destacó todo lo que su hermano hizo a lo largo de los años y expresó: "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón".

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Luego, habló del vacío que deja su partida y de las personas que Duilio ya no tenía a su lado: "Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí, lamentablemente, tener que extrañarte".

La despedida continuó con una frase que resumió el enorme vínculo entre ambos: "Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto".

Por último, junto a una foto en la que aparece con su hermano, Cabré cerró su homenaje con unas palabras tan simples como contundentes: "Te amo y nunca jamás te voy a olvidar".

FUENTE: PrimiciasYa

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