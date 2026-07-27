Nicolás Cabré atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su hermano mayor, Duilio, de 47 años. La noticia obligó a suspender la función de Ni media palabra, la obra que el actor protagoniza y dirige, además de interrumpir la gira de prensa que tenía prevista en Uruguay.
Murió el hermano de Nicolás Cabré y el lo despidió con unas sentidas palabras
"Con todo el dolor del mundo, voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años", escribió el actor para despedir a su hermano.