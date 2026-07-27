Murió el hermano de Nicolás Cabré y el lo despidió con unas sentidas palabras

En medio del profundo dolor por la pérdida, Cabré eligió sus redes sociales para despedir a Duilio con unas sentidas palabras. "Me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy". A continuación, recordó los 46 años que compartieron y le dedicó un mensaje cargado de emoción: "Con todo el dolor del mundo, voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años".

Duilio, quien se desempeñaba como taxista, ocupaba un lugar muy importante en la vida del actor. Al recordarlo, Cabré destacó todo lo que su hermano hizo a lo largo de los años y expresó: "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón".