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Elevaron a juicio la causa contra el ginecólogo Maza: piden 12 años de prisión

El juez de Garantías Martín Peñafort resolvió la apertura del debate oral por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal.

La causa judicial que investiga al ginecólogo Miguel Maza por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal fue elevada formalmente a juicio oral, según confirmó el fiscal Gastón Salvio tras la resolución del juez de Garantías Martín Peñafort. Desde el Ministerio Público Fiscal sostendrán durante el debate la acusación formulada y solicitarán una pena de 12 años de prisión efectiva junto a la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina, según lo previsto en el artículo 20 bis del Código Penal.

Debido a que el pedido de pena supera los diez años de prisión, el proceso no podrá ser conducido por un juez unipersonal y requerirá la intervención de un tribunal colegiado integrado por tres magistrados. Según estimó el fiscal Salvio, ante la participación previa de jueces locales en etapas anteriores del expediente, el tribunal deberá completarse con un magistrado de la Primera Circunscripción Judicial, siendo la primera vez que un tribunal colegiado de estas características intervenga en el departamento Jáchal.

Conforme a lo establecido por el Código Procesal, el debate oral y público deberá fijarse en un plazo de entre diez y treinta días. Durante las próximas semanas se confirmará la fecha de inicio y la integración definitiva del tribunal donde la Fiscalía y la defensa presentarán sus respectivas pruebas.

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Fuente: Actualidad Jachallera

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