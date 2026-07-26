Elevaron a juicio la causa contra el ginecólogo Maza: piden 12 años de prisión

Debido a que el pedido de pena supera los diez años de prisión, el proceso no podrá ser conducido por un juez unipersonal y requerirá la intervención de un tribunal colegiado integrado por tres magistrados. Según estimó el fiscal Salvio, ante la participación previa de jueces locales en etapas anteriores del expediente, el tribunal deberá completarse con un magistrado de la Primera Circunscripción Judicial, siendo la primera vez que un tribunal colegiado de estas características intervenga en el departamento Jáchal.

Conforme a lo establecido por el Código Procesal, el debate oral y público deberá fijarse en un plazo de entre diez y treinta días. Durante las próximas semanas se confirmará la fecha de inicio y la integración definitiva del tribunal donde la Fiscalía y la defensa presentarán sus respectivas pruebas.