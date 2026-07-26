La causa judicial que investiga al ginecólogo Miguel Maza por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal fue elevada formalmente a juicio oral, según confirmó el fiscal Gastón Salvio tras la resolución del juez de Garantías Martín Peñafort. Desde el Ministerio Público Fiscal sostendrán durante el debate la acusación formulada y solicitarán una pena de 12 años de prisión efectiva junto a la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina, según lo previsto en el artículo 20 bis del Código Penal.
Elevaron a juicio la causa contra el ginecólogo Maza: piden 12 años de prisión
El juez de Garantías Martín Peñafort resolvió la apertura del debate oral por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal.