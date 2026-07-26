Operativo conjunto: rescataron a dos turistas varados en la cumbre del Cerro Negro

Ante la situación, se desplegó un trabajo coordinado en el lugar que involucró a personal de la Comisaría 14ª, dotaciones de Bomberos y Bomberos Voluntarios de Zonda, junto a efectivos especializados de la División GERAS. El personal de rescate procedió a realizar el ascenso al cerro para localizar y auxiliar a los damnificados.

Una vez que los efectivos lograron hacer contacto con la pareja y ponerlos a resguardo, se constató que ambos se encontraban en buen estado de salud, por lo que no fue necesario solicitar atención médica para ninguno de ellos.