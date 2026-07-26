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Operativo conjunto: rescataron a dos turistas varados en la cumbre del Cerro Negro

fectivos policiales y dotaciones de Bomberos debieron ascender al cerro en Ullum para auxiliar a una pareja oriunda de Buenos Aires que no podía descender por sus propios medios.

Un hombre de 43 años y una mujer de 44, ambos procedentes de Del Temple, Provincia de Buenos Aires, fueron rescatados este domingo tras quedar varados en la cumbre del Cerro Negro, en el departamento Ullum. El operativo se activó luego de recibir el alerta sobre la presencia de dos turistas desorientados en la zona que no lograban emprender el descenso por sí mismos.

Ante la situación, se desplegó un trabajo coordinado en el lugar que involucró a personal de la Comisaría 14ª, dotaciones de Bomberos y Bomberos Voluntarios de Zonda, junto a efectivos especializados de la División GERAS. El personal de rescate procedió a realizar el ascenso al cerro para localizar y auxiliar a los damnificados.

Una vez que los efectivos lograron hacer contacto con la pareja y ponerlos a resguardo, se constató que ambos se encontraban en buen estado de salud, por lo que no fue necesario solicitar atención médica para ninguno de ellos.

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