Un hombre de 43 años y una mujer de 44, ambos procedentes de Del Temple, Provincia de Buenos Aires, fueron rescatados este domingo tras quedar varados en la cumbre del Cerro Negro, en el departamento Ullum. El operativo se activó luego de recibir el alerta sobre la presencia de dos turistas desorientados en la zona que no lograban emprender el descenso por sí mismos.
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Operativo conjunto: rescataron a dos turistas varados en la cumbre del Cerro Negro
fectivos policiales y dotaciones de Bomberos debieron ascender al cerro en Ullum para auxiliar a una pareja oriunda de Buenos Aires que no podía descender por sus propios medios.