Inician nuevos frentes para acelerar la obra de consultorios del hospital Rawson

El nuevo edificio de Consultorios Externos permitirá ampliar significativamente la capacidad de atención del principal hospital de la provincia. Contará con 76 consultorios, distribuidos en una superficie superior a los 6.400 metros cuadrados, con espacios destinados a distintas especialidades médicas, áreas de apoyo, administración y servicios, optimizando la atención ambulatoria y mejorando el funcionamiento integral del Hospital Rawson.

Desde el inicio de la obra ya se completaron las fundaciones profundas mediante pilotes y cabezales, las plateas de fundación y gran parte de la estructura de hormigón. En los últimos meses se comenzpo con el montaje de la estructura metálica principal, una etapa que marcó un importante cambio en el ritmo constructivo del edificio y permitió avanzar con nuevas áreas de trabajo en forma simultánea.

La incorporación de nuevos frentes de obra refleja el crecimiento sostenido de este proyecto estratégico para el sistema sanitario provincial. Una vez finalizado, el nuevo edificio permitirá brindar mejores condiciones de atención para miles de sanjuaninos y fortalecer la infraestructura de salud pública con espacios modernos, accesibles y preparados para responder a la creciente demanda de la provincia.