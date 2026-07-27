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Inician nuevos frentes para acelerar la obra de consultorios del hospital Rawson

El avance general del proyecto de consultorios externos en el hospital Rawson alcanza el 17,74%, con trabajos enfocados en la excavación y cimentación del bloque de adultos, mientras se completa la estructura pediátrica.

La construcción del nuevo edificio de Consultorios Externos del Hospital Rawson continúa avanzando con la incorporación de dos nuevos frentes de obra, lo que permitirá acelerar el desarrollo de este importante proyecto sanitario provincial con fondos propios.

La obra registra un avance general acumulado del 17,74 %. Actualmente, los trabajos se desarrollan de manera simultánea en distintos sectores del predio. Mientras continúa el montaje de la estructura metálica principal del futuro bloque de consultorios pediátricos, comenzaron las tareas de excavación, hormigones de limpieza (una primera capa de hormigón que prepara el terreno para la construcción) y el armado de bases y vigas de arriostramiento (estructuras que aportan estabilidad al edificio) del bloque destinado a los consultorios para adultos.

En paralelo, también comenzó y avanza la construcción de un nuevo galpón de depósito. Esta intervención comprende el montaje de la estructura metálica principal, la construcción de las estructuras de escaleras, el tendido de cañerías para la red cloacal y el reacondicionamiento del tablero general eléctrico de baja tensión existente.

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El nuevo edificio de Consultorios Externos permitirá ampliar significativamente la capacidad de atención del principal hospital de la provincia. Contará con 76 consultorios, distribuidos en una superficie superior a los 6.400 metros cuadrados, con espacios destinados a distintas especialidades médicas, áreas de apoyo, administración y servicios, optimizando la atención ambulatoria y mejorando el funcionamiento integral del Hospital Rawson.

Desde el inicio de la obra ya se completaron las fundaciones profundas mediante pilotes y cabezales, las plateas de fundación y gran parte de la estructura de hormigón. En los últimos meses se comenzpo con el montaje de la estructura metálica principal, una etapa que marcó un importante cambio en el ritmo constructivo del edificio y permitió avanzar con nuevas áreas de trabajo en forma simultánea.

La incorporación de nuevos frentes de obra refleja el crecimiento sostenido de este proyecto estratégico para el sistema sanitario provincial. Una vez finalizado, el nuevo edificio permitirá brindar mejores condiciones de atención para miles de sanjuaninos y fortalecer la infraestructura de salud pública con espacios modernos, accesibles y preparados para responder a la creciente demanda de la provincia.

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