Seis enduristas fueron hallados tras un operativo en la montaña

“Se les hizo tarde y no tenían una buena ruta para el regreso, por eso decidieron hacer noche en Corral de Piedra”, detalló el comisario, al tiempo que explicó que la situación se agravó al día siguiente.

Abarca señaló que el grupo evaluó continuar por Zonda, pero debió desistir. “No estaban en buenas condiciones y las motos no les daban para seguir subiendo, entonces decidieron pegar la vuelta”, indicó.

El momento más crítico se produjo cuando se quedaron sin combustible en plena montaña. “A la altura de Los Helechos se quedaron sin nafta y tuvieron que bajar dos motos a buscar combustible”, precisó.

El operativo de búsqueda se activó cerca de las 4:30 de la madrugada, tras tomarse conocimiento de la situación. “Se desplegaron todos los recursos: ingresó personal del GERAS por Zonda y también efectivos desde la Subcomisaría Los Berros junto a la División Rural”, explicó Abarca.

Además, destacó que ya existía un dato clave desde la noche anterior. “El guía había logrado comunicarse con un familiar y avisó que estaban en buen estado, aunque complicados por el terreno”, afirmó.

Finalmente, cerca del mediodía, lograron establecer contacto directo con el grupo. “Ya teníamos comunicación con uno de ellos y sabíamos que venían en camino, por eso salió personal al encuentro desde Los Berros”, señaló.

La asistencia fue clave para el desenlace. “Se los asistió con combustible y eso permitió que pudieran continuar. A esta hora ya están todos en sus domicilios”, confirmó el comisario. El episodio terminó sin consecuencias graves, aunque dejó en evidencia las dificultades que pueden surgir en este tipo de travesías en zonas de alta montaña.

Por Gabriel Rotter.