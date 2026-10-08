Se conocieron nuevas imágenes de la trágica pelea en la que murió Uriel

El miércoles fue una jornada clave para la investigación. La jueza de Menores María Julia Camus recibió un compilado de todos los registros audiovisuales incorporados al expediente y dispuso que fueran exhibidos a las partes.

Al material de video se sumó una secuencia de fotografías ampliadas elaboradas a partir de las mismas grabaciones, que permiten analizar con mayor detalle los movimientos de los adolescentes que participaron en la pelea.

Tras ese análisis llegó una de las novedades más significativas de la semana: la liberación de uno de los dos adolescentes detenidos, de 16 años. Según indicaron fuentes vinculadas al caso a este diario, la magistrada consideró que el joven no habría tenido responsabilidad directa en la muerte de Uriel ni en el ataque con arma blanca que hirió gravemente a su hermano gemelo. La situación procesal del resto de los involucrados continúa bajo análisis.

Este viernes se esperan nuevas declaraciones testimoniales que podrían aportar información relevante para reconstruir lo ocurrido en la madrugada del 21 de septiembre. La investigación apunta a determinar cómo comenzó la pelea, qué hizo cada uno de los adolescentes involucrados y en qué circunstancias exactas se produjeron los ataques con arma blanca que terminaron con la vida de Uriel y dejaron a su hermano en grave estado.

La causa sigue su curso mientras la familia mantiene vivo el reclamo de justicia.