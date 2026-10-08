"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > pelea

Se conocieron nuevas imágenes de la trágica pelea en la que murió Uriel

Un nuevo video surgió esta semana mostrando otro ángulo de la pelea en la que murió Uriel Ríos en Médano de Oro. Tras analizar las imágenes, la jueza María Julia Camus liberó a uno de los adolescentes detenidos.

La causa por el crimen de Uriel Ríos suma imágenes y novedades judiciales. Esta semana trascendió un nuevo video que muestra otro ángulo de la pelea ocurrida durante la madrugada del 21 de septiembre a la salida de una fiesta privada en una finca de Médano de Oro, Pocito.

Las imágenes, registradas desde un costado de la calle, permiten observar durante algunos segundos parte del enfrentamiento en el que participaron varios adolescentes y aportan una nueva perspectiva sobre lo ocurrido aquella noche, en la que también resultó gravemente herido el hermano gemelo de Uriel tras recibir un ataque con arma blanca.

La jueza analizó el material y liberó a uno de los detenidos

Te puede interesar...

El miércoles fue una jornada clave para la investigación. La jueza de Menores María Julia Camus recibió un compilado de todos los registros audiovisuales incorporados al expediente y dispuso que fueran exhibidos a las partes.

Al material de video se sumó una secuencia de fotografías ampliadas elaboradas a partir de las mismas grabaciones, que permiten analizar con mayor detalle los movimientos de los adolescentes que participaron en la pelea.

Tras ese análisis llegó una de las novedades más significativas de la semana: la liberación de uno de los dos adolescentes detenidos, de 16 años. Según indicaron fuentes vinculadas al caso a este diario, la magistrada consideró que el joven no habría tenido responsabilidad directa en la muerte de Uriel ni en el ataque con arma blanca que hirió gravemente a su hermano gemelo. La situación procesal del resto de los involucrados continúa bajo análisis.

Este viernes se esperan nuevas declaraciones testimoniales que podrían aportar información relevante para reconstruir lo ocurrido en la madrugada del 21 de septiembre. La investigación apunta a determinar cómo comenzó la pelea, qué hizo cada uno de los adolescentes involucrados y en qué circunstancias exactas se produjeron los ataques con arma blanca que terminaron con la vida de Uriel y dejaron a su hermano en grave estado.

La causa sigue su curso mientras la familia mantiene vivo el reclamo de justicia.

Temas

Te puede interesar